Un geste d’entraide significatif de la part de la Friperie Uni-Vert

Danville (RL) - La générosité, le partage ainsi que les initiatives d’entraides communautaires passent trop souvent inaperçues. Or l’une de ces initiatives provenant du commerce Friperie Uni-Vert 1$ de Danville mérite pleinement d’être soulignée. En effet, les propriétaires: M.Christian Demoulin et sa conjointe Célina Lebrun, offrent tout à fait gratuitement, des manteaux d’hiver à la population durant tout le mois de décembre. Si le geste parait exceptionnel à la base, il en est tout autrement dans l’esprit des entrepreneurs. «Nous avons décidé mon conjoint et moi, de prendre cette approche pour aider les gens à se garder au chaud pour la seule et unique raison qu’il nous est possible de le faire. Nous n’avons pas de surplus de marchandises à écouler ou de publicité à solliciter, nous désirons simplement offrir un peu d’humanisme aux gens qui nous entourent et nous le ferons jusqu’à la fin du mois ou jusqu’à épuisement des stocks d’ici-là. Nous connaissons un hiver hâtif et nous savons que le besoin est bien présent au niveau de la population. Il est clair aussi que beaucoup de personnes hésitent présentement à venir se procurer un manteau, prétextant que quelqu’un d’autre en aura sûrement plus besoin qu’eux. À cela moi je réponds simplement que ¨si tu as froid, tu en as besoin autant que n’importe qui¨, ce n’est pas une question de moyens financiers particuliers». De souligner MmeLebrun.

«Le commerce au rez-de-chaussée de notre domicile donc les coûts d’exploitations ne sont pas énormes et les gens sont très généreux en nous remettants non seulement des vêtements qui ne leurs servent plus, mais également divers articles; allant des jouets pour enfants à des électroménagers par exemple. Nous remettons le tout à la disponibilité de la clientèle pour la symbolique somme de 1$ seulement. En famille, nous avons établi comme plan de vie de ne pas encourager la surconsommation en misant davantage sur la récupération et la redistribution, nous agissons un peu comme intermédiaire à ce principe finalement.» De conclure Christian Demoulin. Les gens de la région, désireux d’appuyer les démarches communautaires de cette petite entreprise privée, sont invités à aller déposer vêtements et articles de toutes sortes aux abords du commerce situé au 2079 de la route116, dans les limites de la municipalité de Danville en direction de Kingsey Falls.