Conception horrifiante et réussie de la part des élèves d’art dramatique de l’Escale

Asbestos (RL) - Bien que Noël frappe à nos portes dans quelques jours, il est encore temps de parler de la fête de l’Halloween, elle qui avait d’ailleurs revêtu ses plus beaux atours lors de la journée portes ouvertes à l’école l’Escale d’Asbestos, le premier novembre dernier. Les étudiants en art dramatique de troisième secondaire, appuyé de l’éducateur Sylvain Roux ainsi que de leurs enseignants Marie-Ève Champagne et Yannick Gendron, ont élaboré, conçu et interprété des personnages terrifiants dans un scénario de maison des horreurs. Cet exercice les jeunes le répétèrent d’ailleurs pendant de nombreuses heures tout au cours de la journée. Il s’agissait en fait d’un projet scolaire annuel auquel les élèves participent afin de placer leur créativité à l’avant-plan, et ce pour le plus grand plaisir de tous les visiteurs.

Cette activité qui gagne en popularité au fil des ans, se veut non seulement un défi de création pour les élèves et le corps enseignant, mais également un compte à rebours essoufflant au niveau logistique. En effet le groupe ne disposait que de 48 heures avant l’évènement pour tout mettre en place afin d’accueillir ses premières personnes en quête de frissons. Le nombre d’entrées de gens ayant bravé la maison des horreurs et les commentaires favorables reçus de la part de tous, fut des signes et témoins indéniables du succès de l’évènement encore cette année. Évidemment pour atteindre un tel résultat l’implication de bénévoles est primordiale.

Des remerciements spéciaux sont donc adressés à Mme Véronique Boislard, propriétaire de la boutique Dekov Art & Design de Danville, qui s’est chargée des maquillages de circonstances, ainsi qu’à Luc Massé enseignant, pour les magnifiques prises de photos, qu’il est toujours possible de consulter en se rendant sur le site de l’école secondaire à l’adresse https://lescale.csdessommets.qc.ca/maison-des-horreurs-2018-un-succes/.