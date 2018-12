Guignolée des médias : une autre bonne récolte pour Maxi

Richmond (RC) – La grande guignolée des médias était de retour pour l’édition 2018, et ce, jusqu’au 24 décembre. La journée du 6 décembre était celle de la collecte extérieure aux coins des rues, dont celle qui se déroulait au centre-ville de Richmond.

Encore cette année, le marché d’alimentation Maxi a contribué aux efforts qui regroupaient le Conseil1950 des Chevaliers de Colomb, les élus municipaux ainsi que des bénévoles et organismes qui recueillaient les dons des automobilistes et des passants aux angles des rues Principale Nord et Craig.

«Nous sommes contents de cette participation qui s’est déroulée dès 9h. Au terme de la journée, nous avons amassé la somme de 4 940$, ce qui est une bonne récolte pour la guignolée des médias auprès de la région de Richmond», constate Manon Beaudoin, gérante de service du Maxi.