Au-delà des chiffres, le mieux-être des jeunes !

Asbestos – La Table enfance-jeunesse des Sources portée par la Corporation de Développement Communautaire (CDC) des Sources tenait le 16 novembre dernier à l’École secondaire de l’Escale, le premier grand rendez-vous jeunesse !

Malgré la neige, près de 30 personnes issues des secteurs scolaire, communautaire, municipal, public et de la santé se sont réunies pour prendre acte de la situation concernant les jeunes de la MRC des Sources et réaliser positivement la première étape de 3 en vue d’établir la Planification stratégique enfance-jeunesse des Sources 2019-2024.

Le comité organisateur tient à saluer l’implication des organisations ! Toutes sont d’une grande générosité et offrent leur vision et expertise pour le mieux-être des 0-30 ans du territoire des Sources.

« Cette planification est essentielle pour préparer l’avenir et travailler ensemble vers un même objectif! » dit Nathalie Bossé, responsable de la mise en œuvre de la démarche. « Elle permet, de répondre aux questions suivantes : Où en sommes-nous ? Quels résultats souhaitons-nous ? Comment l’obtenir ? Et qui fera quoi ? ».

D’abord, un portrait statistique a été présenté pour bien se documenter et cibler les enjeux sociocommunautaires touchant les jeunes du territoire. Par la suite, les partenaires, inspirés des différentes orientations jeunesse issues de plans et de politiques fédérales, provinciales, régionales, supra locales, locales et de consultations jeunesse, ont travaillé ensemble pour prioriser des thèmes visant à soutenir un développement positif, inclusif et dynamique pour la jeunesse des Sources. Environnement, réussite éducative, santé, emploi, réalisation de soi, accessibilité, concertation et culture, sont quelques exemples de thèmes mis de l’avant par les équipes.

D’ici la prochaine rencontre, qui aura lieu le 22 février 2019, un grand travail sera réalisé à partir des résultats recueillis durant ce premier grand rendez-vous jeunesse ! Il permettra d’établir les orientations de la planification.

Entre temps, arriveront également les résultats de 2 sondages menés auprès des jeunes des écoles primaires et secondaires ainsi qu’un autre mené auprès de jeunes adultes de la MRC.

Merci à l’École secondaire de l’Escale pour son accueil ! Merci à Véronic Poisson pour sa présentation de la Coopérative de Solidarité alimentaire des Sources favorisant la saine alimentation et l’achat local. Merci à Olivier Brière de la Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille qui a présenté le Plan numérique territorial et les enjeux numériques chez les jeunes. Et merci à Guylaine Lampron pour sa présentation des objectifs visés par le Comité estrien en saines habitudes de vie.

Un merci particulier aux partenaires qui supportent financièrement cette démarche pour les jeunes du territoire des Sources : Fondation Lucie et André Chagnon, Secrétariat à la jeunesse du Québec, Centraide Estrie, MRC des Sources et CDC des Sources.

Tu as entre 16 et 30 ans et tu aimerais participer à la Planification enfance-jeunesse ? Excellent ! Communique avec Julie, responsable de la Table enfance-jeunesse des Sources au 819 879-6645, poste 238 ou par courriel à developpementcdc@mrcdessources.com.