La caisse Desjardins des Sources agit pour la réussite des jeunes

Asbestos – Dans le cadre de la Semaine de la coopération 2018, les dirigeants et employés du Mouvement Desjardins ont réitéré leur engagement en faveur de la réussite des jeunes au Québec et en Ontario à travers une multitude d’initiatives.

La Caisse Desjardins des Sources a profité de cette semaine pour attribuer, au total 3 500$, à six initiatives dans le cadre de son troisième appel de projets visant les écoles de son territoire. Ces dernières ont été invitées à déposer des projets touchants plus particulièrement l’éducation (persévérance scolaire, réussite éducative) et l’entrepreneuriat.

École Hamelin — Wotton en lumières

Dans le cadre de ce projet, toutes les classes de l’école Hamelin seront sollicitées dans le but d’organiser, à travers le parc des Érables, un parcours interactif illuminé. Les groupes de visiteurs seront guidés par le personnage principal au milieu d’une histoire se déroulant dans les bois. Les élèves participeront à tous les aspects du projet: de la composition de l’histoire en passant par la fabrication des décors, etc.

École La Tourelle — Club de course et saine alimentation

Désirant devenir des ambassadeurs des saines habitudes de vie au sein de leur école, les élèves de 6e année de l’école La Tourelle mettront sur pied, soutenus par leurs enseignants, un club de course. Ils organiseront des entrainements de course deux fois par semaine ainsi que des cliniques de dégustation d’aliments sains (collations santé…). Les sixièmes années partageront et transmettront, à travers ce projet, leurs connaissances en matière de vie saine et active avec les élèves plus jeunes.

École Notre-Dame-du-Sourire — À la piscine pour nos élèves

Dans le contexte de l’enseignement en éducation physique et dans le but promouvoir une vie active, l’École Notre-Dame-du-Sourire offrira aux élèves, de la maternelle à la 6e année, des cours à la piscine.

École Hamelin — Ça roule à l’école

Ce projet permettra aux élèves du préscolaire et de 1ère année de s’initier graduellement au cyclisme. Grâce à des vélos d’équilibre adaptés à leur âge et à leur niveau, les élèves travailleront leur motricité globale et leur stabilité. Le but est que les élèves puissent intégrer ce sport dans leur quotidien (randonnées…) et ainsi développer de saines habitudes de vie.

École Christ-Roi — On popote à la maternelle en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François

Ce projet consiste à offrir des activités culinaires aux élèves de la maternelle afin qu’ils puissent développer leurs compétences au niveau de la lecture, des mathématiques et des saines habitudes de vie.

École secondaire de l’Escale — Récupération Pro

Par la vente de décorations usagées au Marché de Noël de l’école secondaire de l’Escale, les élèves seront sensibilisés à l’environnement par le biais de la récupération, la réutilisation et la surconsommation du temps des Fêtes. Cette vente sera également l’occasion pour la communauté de se procurer des décorations à moindre coût et pour les étudiants d’amasser des fonds pour leurs sorties éducatives.

La Caisse Desjardins des Sources et ses membres soutiennent déjà plusieurs initiatives locales dans le milieu en lien avec la réussite des jeunes. «Au cours des deux dernières années, nous avons appuyé des projets tels que le Salon de l’entrepreneuriat, Agri techno (La classe techno) et plusieurs autres projets touchants des activités scolaires et parascolaires pour appuyer les élèves dans leur parcours», a mentionné le président de la Caisse, Marc-André Letendre.

Prix #FondationDesjardins

La Fondation Desjardins a profité du début de la Semaine de la coopération, le 15 octobre 2018, pour lancer l’appel de candidatures de ses Prix #FondationDesjardins. Ce programme s’adresse aux intervenants des milieux scolaires et communautaires qui désirent obtenir de l’aide financière pour réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire ou du secondaire. Les gagnants sont déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins. L’appel de candidatures se termine le 5 novembre 2018, à 17h. Pour soumettre un projet: fondationdesjardins.com/prix.