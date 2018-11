Inauguration d’un parc intergénérationnel à Danville

Danville (RL) - La ville de Danville était fière de procéder à l’inauguration officielle de son parc intergénérationnel le 17 octobre dernier, celui qui se situe aux abords de l’hôtel de ville et tout près de l’étang Burbank. Selon madame Nathalie Boissé, conseillère municipale responsable du projet, il s’agit d’un pas d’engagement marqué de la part de la municipalité par son programme de politique familiale MADA (municipalité amie des ainées), à soutenir la vision de vivre et vieillir ensemble. «Le projet de ce parc au parcours d’exercices est le résultat d’une consultation publique tenue il y a plusieurs mois auprès de nos ainés afin de savoir et de bien comprendre ce qu’ils aimeraient pour faciliter l’activité physique. Ceux-ci nous ont clairement signifié leurs intérêts à profiter de ce type d’installations et ils se sont grandement impliqués dans toutes les démarches pour l’obtention du résultat que nous avons aujourd’hui. Des critères bien précis étaient visés dans leurs demandes, ce qui nous a amenés à retenir les services de l’entreprise AtlasBarz de Chambly afin de bien y répondre. Ce qui est bien, c’est que des adolescents et de jeunes familles viennent également profiter de ces installations santé, ce qui rend le tout encore plus positif.» D’expliquer madame Boissé.

Cette réalisation a été rendue possible par l’octroi d’une subvention de l’ordre de 25000 dollars de la part du gouvernement fédéral via le programme «Nouveaux Horizons» et la ville de Danville a défrayé la totalité des coûts restants au projet.