Activités du Centre des femmes en octobre et novembre

Windsor – Le Centre des femmes du Val-Saint-François invite les femmes des MRC du Val-Saint-François et des Sources à participer aux activités suivantes:

• Explorons nos saisons intérieures: Pour découvrir les différentes saisons de votre vie et vous outiller pour mieux les vivre. Exploration créative, visualisations, danse, méditation et partages. Les mardis (8 rencontres) du 2 octobre au 20 novembre, de 13h à 15h30, à Windsor.

• Cultiver la pleine conscience: Stressée? Anxieuse? Venez expérimenter des moyens de relaxation, postures simples de yoga, et méditation visant à apaiser le corps, les émotions et les pensées. Un temps de pratique quotidien accroît les bienfaits de l’atelier (pour celles qui ne l’ont jamais fait). Les jeudis (8 rencontres) du 4 octobre au 22 novembre, 9h à 11h, et le samedi 10 novembre, de 8h à 15h, à Richmond.

• Journal créatif: Venez explorer le Journal créatif avec ses exercices d’écriture, dessins, et collages sur différents thèmes. Pour mieux connaître et accéder aux ressources intérieures. Nul besoin d’avoir des habiletés artistiques pour en savourer les bienfaits! Les mercredis (5 rencontres) aux deux semaines du 3 octobre au 28 novembre, de 13h à 16h à Richmond.

L’inscription à l’avance est obligatoire au 819 845-7937 ou au 1-800-909-7937. Suivez le Centre des femmes sur Facebook.