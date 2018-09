Nouvelle formule de rencontres chez les Scouts d’Asbestos

Asbestos (GCA) – Présent dans son milieu depuis 1947, soit depuis 71 ans cette année, ce mouvement jeunesse veut rejoindre les 7 à 17 ans de la grande région d’Asbestos, et il se porte bien.

Les Scouts veulent aider les jeunes à s’impliquer tout au long de leur expérience scoute dans un processus éducatif non traditionnel afin de rendre chaque jeune responsable de son propre développement en tant que personne autonome, charitable, mature et engagée. La méthode scoute est une approche unique qui comprend les sept éléments suivants: La promesse et la loi scoute, l’apprentissage pratique, le jeu et le système d’équipe, la structure symbolique, la nature, l’épanouissement personnel, et le soutien d’adultes.

Cette année au groupe Scout d’Asbestos, il y a 3 niveaux mixtes selon l’âge. Ainsi après une absence de 3 ans, c’est le retour du niveau Castor pour les 7 à 8 ans. Puis les Louveteaux pour les jeunes de 9 à 11 ans, et les Aventuriers pour les plus vieux de 12 à 17 ans. Actuellement depuis le début des activités cette année, plus d’une trentaine de jeunes sont inscrits dans les différents niveaux, et on y retrouve une dizaine d’animateurs.

La porte-parole de l’unité Scout d’Asbestos, MmeAndréanne Pellerin, nous mentionnait que comme par les années passées, le groupe a toujours pignon sur rue dans le bâtiment de la piscine municipale du Parc Dollard d’Asbestos.

Ça bouge en grand chez les Scouts, et les jeunes peuvent s’attendre à des jeux captivants, des sorties par niveau (voyages, et exploration en nature), des camps durant l’été et l’hiver, en plus d’une nouvelle implication cette année à l’étang Burbank de Danville, pour la plantation d’arbres, et en ce qui concerne des demies journées d’activités spéciales au programme. D’ailleurs à ce sujet l’équipe d’animation entend tenir régulièrement des demies journées d’activités, au lieu d’avoir une soirée d’animation sur soir de semaine.

Si vous désirez en savoir davantage, pour inscrire votre enfant, ou encore pour information supplémentaire, la personne ressource à contacter est MmeAndréanne Pellerin, durant la journée, au: 819-828-0117