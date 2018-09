Maison des Arbrisseaux : programmation d’automne 2018

Windsor – La Maison de la famille Les Arbrisseaux présente à la population de la MRC du Val-St-François sa nouvelle programmation automnale. Les inscriptions vont bon train, mais il reste encore des places disponibles.

• Brin d’éveil (0-6 mois). Gratuit. Windsor les mardis jusqu’au 20 novembre, de 13h à 15h; Richmond les mercredis jusqu’au 21 novembre, de 13h à 15h; Valcourt les jeudis jusqu’au 22 novembre, de 13h30 à 15h30.

• Jeux CréActif (2 à 5 ans). Gratuit. Windsor les mercredis jusqu’au 14 novembre, de 9h30 à 11h30.

• Mini-Actif (2 à 5 ans). Gratuit. Saint-Denis-de-Brompton les lundis 1er octobre au 19 novembre, de 18h à 19h.

• Coup de pouce (pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans). Gratuit. Windsor les mercredis aux 2 semaines jusqu’au 5 décembre, de 9h30 à 11h30; Richmond les mercredis aux 2 semaines jusqu’au 12 décembre, de 9h30 à 11h30.

• Matinées-rencontres (0 à 5 ans). Gratuit. Windsor, les lundi au 2 semaines depuis le 17 septembre, de 9h30 à 11h30.

• Halte parents-enfants avec Nourri -source. Gratuit. Windsor les lundi au 2 semaines depuis le 10 septembre, de 9h30 à 11h30.

• Mother Goose (0 à 3 ans). Gratuit. Richmond les vendredi 5 octobre jusqu’au 7 décembre, de 9h30 à 10h45. Inscription Carie: 819 826-1574.

• Bébé en action (6 à 12 mois). 40$. Windsor les jeudis 27 septembre au 15 novembre, de 9h30 à 10h30. Inscription à la Ville de Windsor au 819 845-7888, poste221.

• Donnez-moi des limites (pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans). Gratuit. Windsor les lundi 5 et 19 novembre, de 18h30 à 21h; Richmond les mardi 2 et 23 octobre, de 18h30 à 21h; Valcourt les jeudi 11 octobre et 1er novembre, de 18h30 à 21h.

• RCR bébé-enfants (pour les parents d’enfants de 0 à 8 ans). 20$. Windsor le 26 novembre, de 18h30 à 20h30; Richmond, lundi 12 novembre, de 18h30 à 20h30; Valcourt, mercredi 7 novembre, de 18h30 à 20h30.

• Portage de base. 20$. À Windsor le vendredi 26 octobre, de 13h à 15h; Richmond, vendredi 23 novembre, de 13h à 15h; Valcourt, vendredi le 5 octobre, de 13h à 15h.

• Portage au dos (avancé). 20$. Windsor, jeudi 6 décembre, de 13h à 15h.

• Comprendre mon pré-ado (RAME). Gratuit. Richmond, mercredi 10 octobre, de 18h30 à 20h30.

• CFVSF: J’ai la tête pleine et les bras fatigués (charge mentale). Gratuit. Windsor, jeudi 15 novembre, de 18h30 à 20h30.

• L’anxiété et le stress chez l’enfant de 6 à 12 ans (RAME). Gratuit. Windsor, mercredi 24 octobre, de 18h30 à 20h30.

• L’opposition, comment intervenir avec l’enfant de 2 à 12 ans (TDA/H-Estrie). Gratuit. Bienvenue aux parents d’enfants sans TDA/H. Valcourt, mercredi 17 octobre, de 18h30 à 20h30.