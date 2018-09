Les membres des comités soulignent la Semaine des droits des usagers

Windsor (RC) – Du 20 au 28 septembre, les membres du comité des usagers et des résidents du Val-Saint-François seront sur place dans les différents établissements de santé afin de sensibiliser toutes les personnes qui utilisent ces services de leurs droits et responsabilités.

Sur une base annuelle, les membres du comité sont des bénévoles qui veillent aux droits et à la qualité des soins des usagers. Toute personne qui doit être hospitalisée, qui a besoin de rencontrer un médecin à l’urgence ou qui a un rendez-vous dans un CLSC a droit à ces services.

Sur les territoires des MRC des Sources et du Val-Saint-François, les bénévoles veillent ainsi aux droits et à la qualité des soins et conditions de vie des personnes. Rattachés au CIUSSS de l’Estrie, il s’agit du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Val-Saint-François qui regroupe les installations situées à Richmond, Valcourt et Windsor, incluant les trois centres d’hébergement de soins de longue durée ainsi que l’urgence mineure basée à Windsor. À ces établissements s’ajoutent L’Hôpital, CLSC et Centre d’hébergement d’Asbestos.

Objectifs communs des comités :

• Renseigner les usagers et les résidents sur leurs droits et obligations.

• Promouvoir l’amélioration de la qualité des soins et services, ainsi que des conditions de vie dans les centres d’hébergement.

• Évaluer le degré de satisfaction des usagers et des résidents à l’égard des services obtenus.

• Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers et résidents ou, sur demande, les droits et intérêts d’un individu.

• Accompagner et assister, sur demande, un usager ou un résident dans toute démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire porter une plainte.

À ses objectifs s’ajoutent les droits suivants: l’information; l’accès aux services; choisir son professionnel ou son établissement (dans les limites des ressources disponibles); accompagnement, assistance et représentation; consentir à des soins ou de les refuser; participer aux décisions; droit à l’hébergement; recevoir des services en langue anglaise;

Avoir droit d’accès à son dossier d’usager, selon les modalités en vigueur; confidentialité du dossier de l’usager et droit de porter plainte.