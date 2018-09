La famille des Cadets de l’Air d’Asbestos-Danville s’agrandit

Asbestos (GCA) – Qui dit début d’année, dit également relance des activités pour les différentes organisations et autres associations. Ainsi l’Escadron635 qui est un mouvement pour les jeunes de 12 à 18 ans de la grande région des Sources, ne fait donc pas exception à cette règle. Depuis jeudi dernier le 6 septembre, comme chaque jeudi de l’année académique, les Cadets de l’Air ont débuté leurs rencontres hebdomadaires.

Ce regroupement de jeunes, qui compte plus de 60 ans de présence active au sein de la communauté jeunesse régionale, se rassemble au Centre communautaire Notre-Dame-de-Toutes-Joies sur le boulevard Olivier à Asbestos, afin d’offrir, une panoplie d’activités, d’ateliers de toutes sortes, de voyages, de camps et de formations diverses.

Le Programme des Cadets de l’Air vise à aider les jeunes à développer leurs aptitudes et certaines habiletés précieuses qui les aideront lors de leur passage vers l’âge adulte, comme la confiance en soi et la fierté, le sens des responsabilités, les qualités de leader, l’art du travail d’équipe, la bonne forme physique et les saines habitudes de vie, ainsi que la découverte du domaine de l’aérospatiale entre autres.

Si vous désirez en savoir davantage, ou encore pour s’inscrire auprès de cette organisation jeunesse de la MRC des Sources, vous pouvez soit communiquer avec un des responsables au: 819-588-0635, ou encore, vous rendre directement sur place le jeudi soir entre 18h30 et 21h au Centre communautaire Notre-Dame-de-Toutes-Joies à Asbestos. Il est à noter, que le jeune qui veut s’inscrire aux cadets, doit être accompagné d’un parent ou tuteur.