Caritas Estrie : 13 projets locaux à Richmond, Valcourt et Windsor

Richmond (RC) – Caritas Estrie est présentement dans la région estrienne afin de distribuer les Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice, la jeunesse et la famille auprès des organismes sociocommunautaires de son territoire. Pour le district23 Windsor-Richmond-Valcourt, 13 projets locaux ont reçu une aide financière d’un montant total de 16524$.

En présence du président du conseil d’administration Bernard Guay, le coordonnateur de la campagne financière, Michel Boulanger, était avec ses collègues et les bénévoles rassemblés au sous-sol de l’église Sainte-Bibiane, le 21 août. Les groupes soutenus étaient, entre autres, les conseils des Chevaliers de Colomb de Richmond, Valcourt et Windsor; le Centre d’action bénévole de Richmond, l’école secondaire du Tournesol à Windsor et la Maison des jeunes de Valcourt.

Voici un aperçu des projets des organismes:

Richmond

• 6 000$ de denrées, 4 cuisines pour Richmond, Saint-Claude, Stoke, Val-Joli et Windsor.

• Catéchèse pour jeunes et adultes, confirmation et achat de bricolage.

• Chevaliers de Colomb: paniers de Noël, dépannage pour les jeunes de l’école primaire du Plein-Cœur, vêtements.

• Aides aux Tabliers en folie qui supportent 30000$ d’achats incluant la popote roulante pour les 50 ans et plus. Appui du Maxi, de la Bouchère du Village et autre commerce. Offre de service pour les gens d’Ulverton.

Valcourt

• Jardinage pour les familles.

• Maison des jeunes pour les 12 à 17 ans: base volontaire, promotion santé, fruits et légumes une fois par semaine, saines habitudes de vie.

• 90% pour paniers de Noël des Chevaliers de Colomb et 10% pour la banque alimentaire.

Windsor

• Paniers de Noël des Chevaliers de Colomb.

• Achat des Filles d’Isabelle pour la vingtaine de tricoteuses qui offriront 1500 morceaux et pantoufles pour les Paniers de Noël et les garderies d’écoles.

• Scouts de Windsor: activités, équipements, achats de cordes, tentes pour le plein air et camps plus élaborés.

Pour 2018, près de 157 projets profitent d’une enveloppe totale de 184844$ de Caritas Estrie. Les recettes des bougies de la paix et le pain partagé qui a souffert de l’abandon de la Boulangerie Bertrand expliquent une légère baisse des dons.

«Pour bien s’adapter aux besoins du milieu, le Fonds a été réparti en neuf enveloppes locales. Pour administrer, recevoir et sélectionner les demandes, le Fonds fait appel à des comités locaux composés de représentant(e) s de Caritas Estrie, de l’Archidiocèse de Sherbrooke et des Chevaliers de Colomb. Pour le district23, le comité était formé de Marie-Josée Heppell, Jean-Guy Mercier d’Ulverton et de Clément Beauchemin de Valcourt», mentionne Michel Boulanger.

Le Fonds peut se renouveler chaque année puisqu’il est financé par les campagnes de Caritas Estrie: celles du pain partagé et celles de la bougie pour la paix. Le prochain appel aura lieu en mars 2019. Les formulaires de demande seront disponibles dès janvier 2019 sur le site www.caritas-estrie.org. Fait à retenir, Caritas tient à ce que les enveloppes soient utilisées dans des délais acceptables afin que d’autres bénévoles puissent profiter de l’organisme estrien.