Chaleur accablante ou extrême : des conseils d’Urgence Québec

Estrie – La chaleur accablante se caractérise par une température de 30°C ou plus et un indice humidex (effet combiné de la température et du taux d’humidité) qui atteint ou dépasse 40. La définition de chaleur extrême varie selon les régions. En moyenne, la température doit se situer de 31 à 33°C le jour et de 16 à 20°C la nuit, pendant 3 journées consécutives.

La chaleur accablante ou extrême peut provoquer de la sécheresse et entraîner des incendies de forêt. Elle présente un risque pour la santé des citoyens, en particulier pour la santé des personnes vulnérables.

Suivez les conseils de prévention

Pour diminuer les risques lors d’un épisode de chaleur accablante ou extrême, évitez les excès de chaleur qui mettent le corps à l’épreuve et peuvent avoir des répercussions sur la santé. Voici quelques recommandations:

• Portez des vêtements légers;

• abritez-vous sous un parasol, à l’extérieur, ou portez un chapeau à large rebord et bien aéré;

• utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons ultraviolets;

• réduisez vos efforts physiques, particulièrement au milieu de la journée, quand il fait le plus chaud;

• buvez beaucoup d’eau (six à huit verres d’eau par jour pour un adulte);

• évitez de consommer des boissons alcoolisées;

• passez au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais (bibliothèques, centres commerciaux, etc.);

• prenez au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée;

• fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur dans votre maison;

• ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s’il fait plus frais à l’extérieur;

• servez-vous de la climatisation pour faire baisser la température plus rapidement dans votre demeure.

Par ailleurs, en période de chaleur accablante, l’état de santé des bébés et des enfants peut se détériorer rapidement. Informez-vous sur les précautions à prendre pour protéger les bébés et les enfants des effets d’une telle chaleur. Assurez-vous de ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes.

Vous pouvez offrir de l’aide à vos proches, surtout s’ils habitent seuls, sont en perte d’autonomie ou sont vulnérables à la chaleur.

Vos animaux de compagnie peuvent aussi souffrir de la chaleur. Évitez de les laisser au soleil et donnez-leur de l’eau pour qu’ils puissent s’hydrater.

Soyez attentif à la qualité de l’air lors d’un épisode de chaleur accablante ou extrême, car la chaleur peut être propice à la formation de smog. Prenez connaissance de l’indice de la qualité de l’air dans votre région.