Pour une 10e année, la Coop Jardi-Serre vend des plants

Windsor (RC) – Les élèves de la Coop Jardi-Serre organisent de nouveau la grande vente annuelle de plants pour le jardin qui aura lieu le samedi 26 mai, de 9 h à 16 h. C’est un rendez-vous à ne pas manquer au 65, 1èreavenue à Windsor, près de la serre-tunnel située dans le stationnement arrière du Centre d’éducation des adultes.

À la fois les visiteurs et les habitués aux fils des ans pourront ce procurer des plants de légumes bio, de délicieuses tomates cerises, de grosses tomates roses, des poivrons hâtifs, différentes variétés de fines herbes, de magnifiques fleurs qui éloignent les insectes et ce à prix très compétitifs.

Depuis 10 ans déjà, cette entreprise éducative réunit des élèves adultes vivant des difficultés d’adaptation, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ensemble, ils réussissent à se dépasser, à relever de nombreux défis avec ce plateau en horticulture. Les élèves ont fait pousser tout ce qu’il faut pour débuter un jardin auprès de sa clientèle.

Grâce à ce plateau de travail, les élèves apprennent à travailler dans la serre. En préparant la vente des plants. ils ont l’occasion d’apprendre à faire leur budget, à calculer la monnaie, à bien servir la clientèle. « On se prépare pour réaliser nos projets personnels d’aller en appartement; on explore nos intérêts en apprenant différentes tâches dans plusieurs secteurs de travail. À l’école, ce qu’on apprend nous rend plus autonomes. On ramasse aussi de l’argent pour notre voyage annuel et pour entretenir notre serre-tunnel, constate l’enseignante Danielle Viau. Ces activités sont un tremplin pour développer des compétences sociales et prendre part à un mieux-être de la communauté. »

Les élèves de la Coop Jardi-Serre sont prêts pour la journée du 26 mai. Mme Viau et ses collègues invitent la population à encourager leurs efforts!