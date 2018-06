Nouveau volet : Immersion anglaise pour les enfants du SAE de Windsor

Windsor – Anglais privé pour tous (APPT), en collaboration avec les Services récréatifs de la Ville de Windsor, invite les parents utilisateurs du Service d’animation estival (SAE) à inscrire leurs enfants à une journée complète d’immersion anglaise par semaine.

Les enfants inscrits, regroupés selon leur âge, auront la chance de participer à toutes sortes d’activités durant les sept semaines régulières du camp (expériences scientifiques, activités extérieures, etc.). En matinée, une animatrice bilingue introduira le vocabulaire en lien avec la thématique de la journée (ex.: superhéros), pour ensuite inviter les enfants à mettre en pratique les notions acquises (ex.: créer un super-héros et décrire son costume et ses pouvoirs).

Le volet pédagogique sera encadré par une enseignante diplômée en enseignement de l’anglais langue seconde, et l’animation sera assurée par une animatrice bilingue et dynamique qui possède quelques années d’expérience de travail auprès des jeunes.

Ce projet de minimmersion anglaise se veut avant tout une occasion pour les enfants de 4 à 12 ans de s’amuser tout en apprenant. Une approche ludique et sans esprit de compétition permettra à chaque enfant d’explorer la langue anglaise à son rythme et sans contraintes académiques. Un système de motivation sera utilisé pour inciter les participants à s’exprimer en anglais tout au long de la journée.

Pour toutes questions concernant le contenu pédagogique et l’organisation des journées minimmersion anglaise, n’hésitez pas à contacter Annie Forest et pour l’inscription à l’activité, communiquez avec Danika Saint-Pierre aux Services récréatifs de la Ville.