Vaste campagne de recrutement auprès de la population d’Asbestos

Asbestos (GCA) – Les Chevaliers de Colomb du Conseil 2823 ont besoin d’une relève au cœur des besoins actuels des gens d’ici. Depuis 78 ans, les frères Chevaliers d’Asbestos sont assidus pour aider et supporter aux besoins, les gens de tous âges..

Dans les bonnes années du Conseil 2823, on a pu compter jusqu’à 960 membres en règle (à l’époque des débuts de la Salle la Bénévole), aujourd’hui l’évidence a rattrapé et de beaucoup cette grande organisation. Maintenant cette réalité est tout autre, puisqu’on parle de quelque 300 membres, dont l’âge moyen frôle les 70 ans. Vous ajouter également à cela les départs pour des déménagements vers d’autres régions, et plus que la dizaine de membres qui eux vont décéder chaque année.

Faire partie des Chevaliers de Colomb est valorisant et permet de rencontrer des gens qui ont à cœur le bien-être de leur communauté. Les membres sont engagés dans leur communauté en tant que bénévole. Ils organisent plusieurs activités pour amasser des fonds qui soutiennent des organismes, des activités, des groupes et l’Église catholique.

Les groupes de personnes à aider sont divers et multiples de nos jours. On peut penser aux familles et à la jeunesse. Les Chevaliers supportent les jeunes qui s’impliquent dans leur communauté et tentent de trouver des moyens d’aider les familles. Ainsi à Asbestos, des argents sont redonnés aux groupes comme : les Scouts, les Cadets de l’Air, et quelques groupes d’étudiants pour certaines activités de pastorale.

Les personnes qui pourraient être intéressées dans savoir davantage concernant les Chevaliers de Colomb, sont tous invités au « Souper spaghetti », du mardi 24 avril prochain à compter de 17 h , au Centre communautaire Notre-Dame-de-Toutes-Joies.

Il est à noter que pour l’occasion, on présentera une conférence qui portera sur « l’autisme ». Mme Lucie Rock d’Asbestos, parent d’un enfant autiste, présentera son témoignage sur la vie avec un enfant autiste. Ainsi pour 2017-2018, les Chevaliers d’Asbestos ont décidé d’appuyer cette cause particulière au niveau de leurs œuvres humanitaires.