Le SSI de Danville offre un programme spécial pour les 11 et 12 ans

Danville (GCA) – Sous l’égide du Service des incendies de la localité, le département offre une formation initiation aux jeunes de la 6e année des écoles Masson et ADS. Durant toute l’année académique, à raison d’un mardi soir par mois. Cette activité mise en place il y a 4 ans, présente des modules en plus de faire l’encadrement des activités du programme communément appelé « Les P’tits pompiers ».

Actuellement 8 jeunes suivent activement le programme qui se déroule de la fin septembre à la fin de mai de chaque année. C’est le SSI de St-Félix-de-Kingsey, qui est à l’origine de ce programme complètement novateur auprès des jeunes de sa communauté, depuis plus de 15 ans.

Tout au long de l’année, les jeunes seront tantôt initiés à ce qu’est exactement le métier de pompier, la communication par radio, l’appel au 911, en passant par la thématique de l’alimentation en eau avec l’autopompe et du pompage à relais avec l’aide des piscines, tout en assistant à une rencontre d’initiation aux premiers secours, RCR et DEA, en plus d’avoir à faire des sauvetages avec l’équipe spécialisée de « Sauvetage hors route ».

De plus les jeunes auront à confectionner un plan d’évacuation si une situation d’urgence, tel un incendie, survenait à la maison. Ils apprendront également à se servir d’un extincteur, en plus de travailler avec des échelles et le cordage. Le tout se terminera à la fin mai, par une visite dans une caserne de pompiers en milieu urbain.