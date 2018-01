Fenêtre sur Wotton avec le Studio Agri-Techno

Wotton (GSA) – Avis aux gens de cette municipalité de la MRC des Sources, saviez-vous que vous avez une télé communautaire en puissance et en devenir bientôt, via les médias sociaux ? Pour les avoir vu à l’œuvre lors d’un tournage, je peux vous confirmer que les jeunes de la 5e et 6e année de la classe de Sylvain Lévesque de l’école Hamelin, ont un talent hors du commun et exceptionnel pour la production télévisuelle communautaire.

Il y a là des jeunes très articulés, dont il faut reconnaitre le talent inné pour les nouvelles plateformes multimédias d’ici et maintenant, dont la télé sur les médias sociaux d’aujourd’hui. Ils sont bien de leur temps, ils savent être responsables, pondérés et aussi sérieux du côté académique lorsqu’il le faut.

Ils sont assez impressionnants également, lorsqu’on s’arrête avec eux pendant un bon moment, pour les interroger et les questionner sur l’apport significatif de ce nouveau concept et programme éducatif dans leur vie et au chapitre de leur développement personnel. Rappelons-nous que ses jeunes ont 12 ans, et qu’ils veulent constamment relever de nouveaux défis à leur mesure évidemment, au chapitre multiplateformes médias.

Maintenant le « Studio Agri-Techno » s’apprête à se lancer dans une toute nouvelle aventure auprès de sa communauté d’appartenance. D’ici quelques temps, ne soyez pas surpris si l’on vous approche, afin de produire un topo-reportage sur votre organisation, ou encore, votre entreprise. Oui ! on développe ici un nouveau créneau.

Soyez sans crainte également pour ce qui est de la matière scolaire obligatoire pour ses jeunes de 5e et 6e année. Par exemple, pour ceux qui ont plus de facilité au plan de l’apprentissage académique, en plus des cours réguliers en classe, ils peuvent apprendre avec le modèle de « classes dites inversées », soit par des tutoriaux sur tablette, pour le français, les maths et autres sujets obligatoires.