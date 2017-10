Un nouvel espace dédié à la réussite des élèves adultes

Windsor (RC) – Le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Sommets a inauguré le mardi 26 septembre sa nouvelle cour d’école qui, jusque-là, servait de stationnement au personnel et à la clientèle du bâtiment situé sur la 1re avenue à Windsor

L’embellissement a été rendu possible par la contribution du ministère de l’Éducation, du CSS et des partenaires. Il a permis de combiner une aire de détente adaptée aux personnes handicapées, un aménagement paysager et un terrain de basketball disponible pour les adeptes de ce sport. Quant au stationnement où loge également la serre-tunnel de la coop Jardi-Serre, l’asphaltage a été refait et les places d’accueil sont suffisantes.

Élèves et équipe au cœur du projet

Le projet a bénéficié de l’apport des élèves qui ont identifié des problématiques afin d’améliorer la cour de l’école. De plus, ceux du programme de mise en œuvre des matériaux composites du Centre de formation professionnelle de Memphrémagog, auxquels s’ajoutent ceux du programme de soudage-montage, ont réalisé les tables de pique-nique qui agrémentent l’espace fleuri de la cour. D’autres élèves ont participé à la construction d’une boîte à compost.

«Nos élèves de la classe de formation à l’intégration sociale ont également fait des apprentissages lors de ce projet, mentionne l’enseignante Danielle Viau, qui a de nouveau mis en valeur avec ses collègues la progression de l’équipe. Ils ont mesuré la superficie de la cour et préparer des plans pour l’aménagement paysager. En plus de choisir différents cultivars qui attirent les oiseaux et les papillons, ils ont fait des recherches pour créer un jardin nourricier en sélectionnant des plantes indigènes nutritives comme le sureau noir du Canada. Finalement, les différents bosquets de fleurs qui agrémentent la cour proviennent de plants cultivés dans la serre par les élèves.»

Coopération étudiante

Ainsi, Jardi-Serre a profité du projet d’embellissement pour effectuer des travaux à la serre-tunnel. L’entreprise Portes Lemieux, a contribué à l’amélioration des infrastructures en faisant don d’étagères en soudage-montage du Centre d’excellence pour en faire des tables de semis.

Des initiatives sont mises en place avec la communauté et les élèves. Un groupe de citoyens s’implique d’ailleurs déjà avec les élèves en difficulté d’adaptation pour produire des légumes bio en serre froide à l’automne.