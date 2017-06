Des élèves du CEA à Repentigny visitent Jardi-serre et partagent leurs connaissances

Windsor (RC) – La Coop Jardi-serre a accueilli 19 élèves adultes vivant avec une déficience intellectuelle du Centre d’éducation des adultes (CEA) de la Croisée à Repentigny, le 16 mai dernier. Accompagnés de trois enseignants, ils ont organisé durant toute l’année scolaire un voyage afin de rencontrer les élèves de Windsor et de se familiariser avec la pédagogie entrepreneuriale liée à la coopérative du CEA windsorois.

« Nos élèves de Repentigny sont dans une classe d’intégration sociale comme celle de Windsor. Ils sont venus poser des questions, car ils veulent également mettre sur pied une serre comme celle de Jardi serre », précise la responsable du groupe, Mélanie Parker.

Parmi les élèves de Windsor, Richard a témoigné de sa satisfaction suite à sa présentation à l’adresse du groupe de Repentigny : « Je me suis senti capable de faire mon atelier sur le terreau et ils seront capables eux aussi de le faire quand ils auront leur projet. » Quant à Myriam Marcotte, elle a souligné ses progrès depuis qu’elle a intégré une activité de travail dans une entreprise locale : « J’ai eu à me présenter et expliquer mon témoignage sur mes qualités que j’ai pratiquées à la serre et qui me sert à l’animalerie. »

Préparation et apprentissage

Au départ, les élèves de Repentigny ont échangé des courriels afin de découvrir ce que font ceux de Windsor en horticulture depuis neuf ans déjà. Certains élèves ont échangé sur leurs intérêts personnels et plusieurs aimaient faire des activités en horticulture, s’amuser à des jeux vidéo et faire du sport. Tous ont réalisé qu’ils avaient des intérêts communs, que leurs vies se ressemblent et qu’ils peuvent partager leurs expériences, dont celle d’un voyage humanitaire qu’ils ont vécu à Cuba. Finalement plusieurs sont devenus amis sur Facebook.

« En décembre, des élèves de Windsor ont fait des textes pour expliquer comment a débuté le projet de la Coop Jardi-serre. Ensuite, l’enseignante de La Croisée est venue nous expliquer ce qu’ils font à leur école et les projets qu’ils veulent faire en horticulture. Pour notre part, nous avons voulu les inspirer afin de pouvoir créer une coop à travers des valeurs liées à la démocratie, l’égalité, le pacifisme et l’écologie parce que dans une coop, tout le monde est égal et a son mot à dire en plus d’apprendre à régler les conflits avec sang-froid. On leur a expliqué aussi comment nous travaillons à travers divers comités », relate Danielle Viau, enseignante en adaptation scolaire à la CAE de Windsor.

Bianca, Chantal, Céline, Catherine et Luc sont au nombre des élèves qui ont beaucoup cheminé avec la coop au niveau de l’autonomie et de l’apprentissage. Le 16 mai a été une belle journée inspirante pour tous qui ont retiré de la fierté et l’envie de faire d’autres projets. C’est maintenant auprès des amis de Repentigny que l’équipe de Windsor apprendra les étapes nécessaires pour organiser un voyage humanitaire.