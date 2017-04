Activités à la Maison des Arbrisseaux durant le mois de mai

Windsor – La Maison de la famille des Arbrisseaux offrira durant le mois de mai des activités et rencontres à ses locaux situés à Richmond et Windsor. L’inscription est nécessaire pour la plupart des activités au 819 628-0077. Le service d’une gardienne est aussi disponible sur demande.

Matinées-rencontres : à Windsor tous les lundis, de 9 h 30 à 11 h 30. Papa, maman, venez vous amuser avec vos enfants de 0 à 5 ans et profiter de tous les jouets et matériels de notre local de Windsor. Les 8 et 22 mai à 10 h 30, il y aura la lecture d’un conte pour enfants. Aucune inscription nécessaire et c’est gratuit.

Premiers soins bébés + enfants : à Windsor le 8 mai, de 19 h à 21 h. Papa, maman, apprenez comment intervenir en situation d’urgence (brûlure, coupure, fièvre, chute, etc.). Atelier donné par une professionnelle de l’Ambulance Saint-Jean. Coût : 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres. Ne laissez pas le coût de l’activité vous empêcher d’y participer ; appelez-nous afin de trouver une solution.

RCR bébés + enfants : à Windsor le lundi 15 mai, de 19 h à 21 h. Papa, maman, apprenez la technique de réanimation cardio-respiratoire pour les enfants de 0 à 8 ans. Coût : 20 $ membre, 25 $ non-membre. Ne laissez pas le coût de l’activité vous empêcher d’y participer. Appelez-nous nous trouverons une solution.

Initiation au portage de bébé : à Windsor le jeudi 18 mai, de 9 h 30 à 11 h 30. Papa, maman, venez découvrir les bases pour un portage agréable et sécuritaire. Cette séance se veut pratique autant que possible. Essayez nos porte-bébés sur place ou amenez le vôtre. Un service de prêt des porte-bébés présentés durant l’atelier est maintenant disponible! Coût : 20 $ membre, 25 $ non-membre. Ne laissez pas le coût de l’activité vous empêcher d’y participer. Appelez-nous nous trouverons une solution.

Guérir bébé au naturel : à Windsor le 24 mai, de 9 h à 11 h.

Papa, maman, découvrez des trucs simples pour guérir les petits bobos de bébé avec des plantes et des produits naturels. Coût : 20 $ membre, 25 $ non-membre. Ne laissez pas le coût de l'activité vous empêcher d'y participer. Appelez-nous nous trouverons une solution.

Premiers soins bébés + enfants : à Richmond le 30 mai, de 19 h à 21 h. Papa, maman, apprenez comment intervenir en situation d’urgence (brûlure, coupure, fièvre, chute, etc.). Atelier donné par une professionnelle de l’Ambulance St-Jean.

Portage avancé – au dos : à Windsor le mercredi 31 mai, de 9 h 30 à 11 h 30. Papa, maman, vous êtes déjà fan de portage à l’écharpe tissée, mais vous rencontrez quelques limites pour certains nouages? Venez perfectionner votre technique avec nous ! Cet atelier vise des parents déjà à l’aise avec le portage de base. Coût : 20 $ membre, 25 $ non-membre. Ne laissez pas le coût de l’activité vous empêcher d’y participer. Appelez-nous nous trouverons une solution.