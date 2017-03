La St-Patrick sous le soleil et des messages d’encouragement

Voir la galerie de photos

Richmond (RC) – Malgré les effets de la tempête qui s’est fait sentir solidement durant les 14 et 15 mars dernier et même le jour suivant, les organisateurs et bénévoles ont retroussé leur manche à l’approche de la fin de semaine des festivités de la St-Patrick. L’encan vert, le brunch de la Légion, le souper de « corned beef », le bingo vert, la messe du 12 mars, le groupe irlandais Kitchen Party au Centre d’Art, ainsi que la musique et les danses irlandaise et québécoise au centre Sainte-Famille ont pavé l’événement majeur de la 140e édition, qui demeure le défilé de la St-Patrick.

Laissant derrière eux les accumulations de neige et le ciel gris, la présidente Erika Lockwood, la vice-présidente Julie O’Donnel et l’équipe du comité organisateur ont profité d’une température parfaite et d’un soleil éclatant pour le défilé. Comparativement à l’année précédente qui a attiré plusieurs milliers de spectateurs sans toutefois battre les records de 2013 et 2014, la participation au défilé du dimanche 19 mars dernier s’est accrue par rapport à 2016, notamment par la présence de gens provenant de l’Estrie et autres régions du Québec.

Au nombre des attractions, plus de 200 chevaux ont parcouru le trajet reliant les rues Craig, Principale et Gouin. La présence du Club 4H de Richmond a aussi attiré l’attention avec leur char allégorique bondé de jeunes membres venant d’autres secteurs des Canton-de-l’Est.

La présidente Érika Lockwood retient également une étape importante qu’elle avait mentionnée lors de l’annonce de la programmation de l’édition 2017, soit celle d’encourager la Société St-Patrick en devenant membre pour ainsi contribuer financièrement aux activités. « C’est notre gagne-pain », avait mentionné Mme Lockwood qui, avec son équipe, a moussé l’importance du membership. Le message a passé puisque le nombre de cartes a passé de 200 à 400, trouvant preneur entre autres du côté des familles.

Brunch du 26 mars

Le dernier évènement sera le brunch de clôture qui aura lieu dimanche 26 mars, dès 15 h, à la Légion canadienne. Ce sera l’occasion d’un retour sur la parade de laquelle des photos seront remises aux participants.

« La Société St-Patrick de Richmond souhaite remercier tous ses membres, bénévoles et partenaires sans qui les évènements ne pourraient avoir lieu. Sans eux, nous ne serions pas en mesure de préparer une programmation intéressante pour tous. En bref, c’est la contribution de chacun qui fait le succès du mois des Irlandais à Richmond », de conclure Érika Lockwood.