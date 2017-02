Outil à la disposition des travailleurs en petite enfance : la Boîte à parler

Val-Saint-François – Le bureau coordonnateur de Magimo a inauguré le 20 janvier une nouvelle ressource : la Boîte à parler. Il s’agit d’un cartable d’outils en stimulation du langage destiné à soutenir les travailleurs en petite enfance. « Cette initiative est née d’un besoin du milieu d’être outillé pour mieux agir en prévention et ce, afin de détecter les difficultés potentielles de langage et être en mesure d’y réagir plus rapidement », soulève Cathy Varnier, coordonnatrice ValFamille.

Monia Desmarais, agente de conformité chez Magimo et travaillant dans le secteur de la petite enfance depuis plus de 15 ans, voit de son côté la pertinence de cet outil pour les éducateurs à l’enfance. « En tant qu’experts de la petite enfance, nous avons le rôle de soutenir le développement global des enfants et de travailler étroitement avec les parents et ce, pour mettre en place des ressources lorsque des difficultés peuvent se présenter. »

Ce projet, développé en collaboration avec l’orthophoniste du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (secteur du Val-Saint-François), constitue un guide de référence dans lequel plusieurs outils sont aussi mis à la disposition afin de stimuler le développement du langage chez l’enfant. Ce sont des outils simples et concis, qui donnent plusieurs trucs à intégrer facilement au quotidien. Il a été rendu possible grâce à la concertation ValFamille et à la subvention reçue par l’organisme Avenir d’Enfants, dont la mission est de contribuer au développement global des enfants âgés de 5 ans et moins, afin que chacun d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la vie.

Où la trouver ?

La Boite à parler sera distribuée au sein des services de garde en milieu familial reconnus, des centres de petite enfance (CPE), et des ressources de la MRC du Val-Saint-François qui oeuvrent auprès des enfants âgés de 0 à 5 ans. Un exemplaire est disponible pour emprunt dans plusieurs bibliothèques participantes : RCM à Richmond, Centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt, Patrick-Dignan à Windsor, bibliothèque de Bonsecours, Réjeanne Venner de Stoke, bibliothèque de Saint-Denis-de-Brompton, Micheline-Gilbert à Saint-François-Xavier-de-Brompton et Irène-Duclos à Saint-Claude.

Une version pdf est également disponible sur le site internet du CPE Magimo (espace public). Les parents désireux d’en savoir plus peuvent consulter les sections 3, 4 et 5 de l’outil.