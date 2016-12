De nouveaux locaux et de nouveaux projets à Danville

Danville - Depuis quelques mois, la Maison des jeunes (MDJ) de Danville occupe de nouveaux locaux, développe de nouveaux projets et poursuit ses nombreuses activités.

Autrefois située sur la rue Daniel Johnson, dans le même bâtiment que les locaux de la députée et de la bibliothèque municipale, la MDJ Au Point est maintenant installée en arrière du Centre Monseigneur Thibault. Cette relocalisation, due à la vente de la propriété, a engendré des frais de 25 000 $. Des collectes de fonds, des commandites et un petit surplus accumulé ont toutefois permis de concrétiser ce déménagement.

«Nous avons gagné 20 % d’espace et les locaux sont mieux divisés. De plus, nous sommes près du Skate-Park, de la patinoire, des terrains de soccer, nous avons de la place pour jouer dehors», explique Jean Couture, coordonnateur de l’organisme.

Entouré de trois animateurs, il accueille un nombre grandissant de jeunes, semaine après semaine, et les projets ne manquent pas. Il faut savoir que le comité des jeunes est séparé en quatre sous-comités, soit la cuisine, la musique, le divertissement et la bibliothèque-secrétaire. Ceux-ci sont encadrés par un président et vice-président, tous deux nommés par les jeunes, et ces deux derniers siègent sur le conseil d’administration des adultes pour un mandat d’un an.

Par exemple, les nouvelles installations le permettant, l’équipe développe actuellement un projet de petite entreprise par le biais de sa cuisine.

«Afin de valoriser et de promouvoir de saines habitudes alimentaires, les jeunes cuisineraient des repas équilibrés et les vendraient à moindre coût à nos jeunes ici», explique M. Couture.

L’équipe travaille également au réaménagement des locaux, avec la salle de musique, la salle de cinéma, le salon, la cuisine, etc. Un coin bibliothèque/informatique a aussi été créé et un bureau fermé, vitré et divisé en deux sections, permet aux jeunes de rencontrer les animateurs de façon adéquate. « Nous travaillons à partir d’une relation de confiance que nous établissons avec le jeune. Nous demandons un langage et une attitude respectueuse en tout temps. C’est comme cela que nous pouvons développer un lien avec les jeunes et gagner également la confiance des parents», ajoute le coordonnateur.

Depuis quelques années, celui-ci note également que les jeunes du primaire se retrouvent bien souvent dehors après les classes en attendant que les parents reviennent du travail. «Il m’est arrivé de faire rentrer plusieurs jeunes dans mon ancienne boutique durant l’hiver. Ils attendaient au chaud. Depuis que nous sommes installés ici, je leur ouvre les portes à 15 h et ils peuvent rester et faire leur devoir jusqu’à l’arrivée des ados. Les deux groupes d’âge ne font que se croiser», précise-t-il.

Ce ne sont donc pas les projets qui manquent pour la MDJ Au Point et si la population veut aider l’organisme, elle peut le faire via le biais de la Caisse Desjardins des Sources. En effet, en ouvrant un compte dans l’une de ses institutions, il suffit de mentionner le nom de la MDJ Au Point pour qu’un montant forfaitaire soit remis à l’organisme.

Vous pouvez suivre les activités de la MDJ par le biais de leur page Facebook.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com