Prêt pour une 13e édition

Richmond (RC) – Les fins de semaine de l’été ont majoritairement comblé les vacanciers et les amateurs d’évènements en plein air, mais cette fois les nombreuses averses ont dominé durant le dernier week-end, ce qui n’a pas favorisé la 12e édition du Festival de l’auto ancienne de Richmond. Malgré tout, l’après-midi plus clémente de dimanche a permis aux visiteurs d’apprécier les belles d’autrefois.

« On évalue qu’environ 150 voitures ont attiré 1500 personnes et c’est évidemment l’après-midi de dimanche qui a fait la différence. Il a fallu oublier la journée et la soirée de samedi, mais il faut considérer que le festival a toujours bénéficié de la belle température depuis 11 ans », considère le coordonnateur du comité, Martin Lafleur.

Plusieurs spectacles musicaux qui se tenaient à la Place René-Thibault ont été interrompus, mais les Cool Brothers ont profité du retour du beau temps.

« La mauvaise température nous a causé un déficit inévitable sauf que notre organisation est en bonne santé. Cinq personnes assurent le noyau du Festival de l’auto ancienne avec l’apport d’une vingtaine de bénévoles. Nous sommes déjà prêts pour la 13e édition », affirme M. Lafleur.