Le Trottibus en marche à Valcourt dès le 6 juin

Voir la galerie de photos

Valcourt – Le 6 juin prochain, le Trottibus se promènera à Valcourt et plus particulièrement autour de l’école de la Chanterelle dès 7h30. Cet « autobus pédestre » a déjà laissé ses marques dans certaines villes du Québec et c’est maintenant au tour de Valcourt d’accueillir ce projet innovateur qui saura plaire aux petits comme aux grands.

Le Trottibus permet aux élèves du primaire de marcher pour se rendre à l’école de manière sécuritaire et encadrée. Des trajets et des arrêts sont établis, les élèves se regroupent et poursuivent le chemin vers l’école en compagnie de bénévoles accompagnateurs.

« Il fait bon de voir une communauté se mobiliser pour son école ! Le projet Trottibus permet aux parents et aux grandsparents de soutenir les enfants dans l’adoption de saines habitudes de vie. » Yvan Demers, directeur de l'école de la Chanterelle

« Je trouve l'idée du Trottibus vraiment géniale : mes enfants pourront se rendre à l'école de façon sécuritaire tout en commençant la journée du bon pied en faisant de l'exercice physique entourés de leurs amis.» un parent

« La Ville de Valcourt est fière de constater l'implication des bénévoles issus de la communauté en ayant répondu favorablement à l'appel. » Karine Boucher, directrice à la Ville de Valcourt

Le Trottibus s’adresse aux élèves qui habitent à une distance de marche de l’école mais qui, trop souvent, ne profitent pas de cette occasion pour s’y rendre à pied. Pour beaucoup de familles, se déplacer en voiture est devenu un réflexe, même pour de très courtes distances. Selon une étude récente, la part de la marche pour les déplacements vers l’école primaire est passée de 45 à 34 % entre 1993 et 2003. Le Trottibus est une des solutions pour renverser cette tendance.

Le Trottibus est une initiative de la Société canadienne du cancer, rendue possible grâce à l’appui financier de l’Agence de la santé publique du Canada. À Valcourt, le projet est issue d'une collaboration entre l'école de la Chanterelle, la Ville de Valcourt, l'Organisme de participation de parents, le Val en forme, la Sûreté du Québec, la Commission scolaire des Sommets et soutenu par la Société canadienne du cancer.

Pour en savoir plus ou pour vous impliquer comme bénévole, contactez la Société canadienne du cancer à trottibus@quebec.cancer.ca ou au 1 888 9393333.