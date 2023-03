André Bachand remet 5000 $ à l’Association du lac Tomcod

Saint-François-Xavier-de Brompton – Le député de Richmond, André Bachand, confirme l’attribution d’une aide financière de 5000 $ à l’Association du lac Tomcod pour l’installation de machines à ultrasons munis de panneaux solaires qui permettront au lac de retrouver une santé acceptable.

« Nos lacs sont une richesse d’eau douce inestimable et il faut la protéger pour acquérir un équilibre dans notre environnement. Merci à André Bachand pour sa sensibilité à notre projet et pour sa contribution », souligne Bertrand Gagnon, président de l’Association du lac Tomcod.

Le projet, dont le coût est évalué à un peu plus de 14 000 $, sera propice à la restauration de la faune et de la flore, en plus de rendre l’activité humaine plus sécuritaire. En plus de l’installation de ces machines, l’Association a amélioré un parc situé en bordure du lac par l’installation d’une plate-forme d’observation et de tables à pique-nique.

« Il est de notre devoir à tous de protéger et d’assainir nos lacs et nos rivières. On ne peut que saluer le travail des gens de l’Association du lac Tomcod qui ont pris les choses en main en mettant sur pied un projet porteur d’avenir. C’est avec plaisir que j’y contribue pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer d’en bénéficier », soutient André Bachand, député de Richmond.

L’objectif de ce projet est la préservation du lac Tomcod par l’amélioration de la qualité de l’eau. On souhaite également en accroître l’accessibilité.