Québec investit 315 412 $ pour la réfection du chemin du Lac à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor —Le 20 janvier dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, annonçait que le gouvernement du Québec investirait la somme de 315 412 $ pour appuyer la réalisation de travaux d’envergures sur le chemin du Lac à Saint-Georges-de-Windsor.

Les sommes, versées dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, permettront ainsi la réfection d’un tronçon de route, qui en avait bien besoin et qui constituait un projet d’importance pour la sécurité de ses usagers.

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Richmond pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace. », souligne notamment le député André Bachand.

Le maire de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, M. René Perreault, se disait quant à lui évidemment très heureux de cet appui financier pour le bien de la communauté.

« Cette aide financière permettra la réalisation de travaux qui étaient devenus nécessaires puisque ce chemin est en très mauvais état et non sécuritaire pour les utilisateurs. Chaque année le ministère des Transports et de la mobilité durable contribue à l’amélioration de notre réseau routier. La réfection du chemin du Lac ne serait pas possible sans son soutien et sa participation financière. »

« Les Québécois doivent avoir accès à des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. C’est pourquoi votre gouvernement investit dans le maintien et l’amélioration du réseau routier dans toutes les régions du Québec. Ce sont plus de 380 M$ cette année que nous investirons pour développer notre économie. », mentionne pour sa part, par voie de communiqué, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault.