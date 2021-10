Une aide financière de 6 000 $ pour la Société d’histoire d’Asbestos

Val-des-Sources – Le député de Richmond André Bachand a remis à la Société d’histoire d’Asbestos un montant de 6 000 $ provenant du programme Soutien à l’action bénévole de la circonscription de Richmond.

Ce montant servira à la numérisation des nombreuses archives rassemblées depuis plus de 25 ans. Fondée en 1995, la Société d’histoire d’Asbestos veille à la conservation et à la mise en valeur des manuscrits, des sites et des bâtiments à caractère historique. Ainsi, plus de 25 000 photos ont été accumulées au cours des années en plus du fonds de la société qui regroupe des milliers de documents relatant la vie et l’histoire d’Asbestos.

Cet ambitieux projet nécessite l’achat d’équipement. En ce sens, la Société fera l’acquisition d’un ordinateur, d’un écran et d’un numériseur de qualité. La numérisation des photos nécessitera un an de travail. Par la suite, un système de gestion des photos sur un support informatique sera créé facilitant la recherche et la consultation des archives.

« Cette opération engendre des coûts importants et il est important pour notre gouvernement de soutenir une organisation telle que la Société d’histoire d’Asbestos qui préserve l’histoire d’une ville qui a connu multiples événements marquants. » André Bachand, député de Richmond

« Cette aide financière est essentielle pour la réalisation de ce projet, sans quoi il nous aurait été absolument impossible de répondre aux mêmes normes que nous retrouvons maintenant dans presque toutes les autres sociétés d’histoire du Québec. Un immense merci ! » Mario Leblanc, président de la Société d’histoire d’Asbestos