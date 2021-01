« Merci pour tout ! »

Voir la galerie de photos

Racine - Que font plusieurs travailleurs de BRP de leur temps libre ? De la musique ! C’est le cas de Richard Lefebvre et de Jean-Marie Bouffard. À Noël, ils ont dévoilé une chanson spécialement composée en hommage au personnel soignant, débordé par la pandémie de coronavirus. Richard a écrit les paroles, et Jean-Marie s’est occupé de la musique. On l’a rencontré.

Musicien depuis une trentaine d’années, il a été influencé par des artistes légendaires qui traversent les époques et les styles : Billy Idol, AC/DC, Iron Maiden, etc. « Tant comme batteur que chanteur, j’ai joué dans plusieurs bands de différents genres : country, blues et surtout rock, précise-t-il. De 2009 à 2013, cinq autres musiciens estriens et moi-même avons formé un groupe hommage à Rammstein. Cette formation est le porte-flambeau du hard rock germanique. Du rock lourd ! La combinaison de leur musique jumelée à des effets pyrotechniques est spectaculaire ! On reproduisait tout. Et l’on a fait le tour du Québec avec ce band ! »

Noël de Glaces

Du métal à une chanson de Noël, n’y a-t-il pas des années-lumière ? « Oh, je ne suis pas si métalleux, rigole-t-il. Quand mon ami Richard m’a présenté ce texte Noël de Glaces en hommage à nos anges, j’ai aimé cela. Ne restait qu’à le mettre en musique… Le personnel de la santé fait un travail fantastique. Cette chanson, c’est pour leur dire que l’on pense fort à eux et qu’on les remercie du fond du cœur. »

Jean-Marie et son frère Mario se produisaient souvent au Brandy Creek de Valcourt. Depuis la pandémie, tout est sur pause : « Mon nouveau passe-temps est celui d’être apprenti luthier ! Je fabrique mes propres guitares. Ma dernière création est hybride, semi-acoustique et électrique. Il n’y a pas de temps d’arrêt pour la musique ! Et je retravaille ma trentaine de compositions. Avec mes paroliers Richard et Jean-Claude Dumas, ça donne d’heureux résultats ! J’aimerais bien les jouer l’été prochain à la Saint-Jean-Baptiste de Racine ! Ce sont toutes des chansons françaises. » On croise les doigts…

D’ici là, vous pouvez écouter leur touchante chanson en ligne : « Le vent souffle les flocons, et glace même toutes nos traditions… », dit-elle. On peut compter sur leur musique pour nous réchauffer !

facebook.com/JMbouf

soundcloud.com/jm-bouff