Jour du Souvenir : cinq cérémonies dans Richmond-Arthabaska

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes invite la population aux différentes cérémonies du jour du Souvenir dans la circonscription. Des commémorations auront lieu à Windsor, Victoriaville, Danville, Val-des-Sources et Richmond.

Cette année, Anciens combattants Canada, à l’occasion de la Semaine des vétérans, a choisi le thème « Service, courage et sacrifice – Au pays, partout dans le monde et d’une génération à l’autre ». Les anniversaires et opérations militaires clés en 2021 sont le 30e anniversaire de la guerre du Golfe, le 70e anniversaire de la bataille de Kapyong, le 105e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel, le 65e anniversaire de la création de la Force d’urgence des Nations Unies, le 80e anniversaire de la défense de Hong Kong, le 10e anniversaire de la fin de la mission de combat du Canada en Afghanistan ainsi que les opérations nationales.

« Le jour du Souvenir est dédié à ceux qui sont partis et ne sont jamais revenus. Cette journée appartient aussi à ceux qui sont revenus, mais qui n’ont plus jamais été les mêmes. Nous ne les remercierons jamais assez pour ce qu’ils ont fait pour protéger notre démocratie et notre liberté. Je tiens aussi à remercier les membres de la Légion canadienne et les autorités municipales pour l’organisation de ces commémorations », a commenté Alain Rayes.

Cérémonie à Windsor

La commémoration aura lieu au cénotaphe (27, rue Principale Nord) le samedi 6 novembre, dès 10 h. Elle est organisée par la Filiale Danville-Windsor 41 de la Légion royale canadienne en partenariat avec la Ville de Windsor.

Cérémonie à Victoriaville

La commémoration aura lieu au cénotaphe (rue Notre-Dame Ouest) le samedi 6 novembre, dès 11 h. Elle est organisée par la Filiale Arthabaska 86 de la Légion royale canadienne en partenariat avec la Ville de Victoriaville.

Cérémonie à Danville

La commémoration aura lieu au cénotaphe (rue Grove) le samedi 6 novembre, dès 14 h. Elle est organisée par la Filiale Danville-Windsor 41 de la Légion royale canadienne en partenariat avec la Ville de Danville.

Cérémonie à Richmond

La commémoration aura lieu au cénotaphe le jeudi 11 novembre à 11 h. Elle est organisée par la Filiale 15 de la Légion royale canadienne en partenariat avec la Ville de Richmond.

Cérémonie à Val-des-Sources

La commémoration aura lieu au cénotaphe (coin boulevard Simoneau et 1ère Avenue) le jeudi 11 novembre à 11 h. Elle est organisée par la Filiale Danville-Windsor 41 de la Légion royale canadienne en partenariat avec la Ville de Val-des-Sources.