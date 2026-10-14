Présumée fraude au Syndicat du personnel de soutien du Centre de services scolaire des Sommets
La CSN demeure prudente, mais prend la situation au sérieux
Val-Saint-François — Dans le dossier l’ancien président du Syndicat du personnel de soutien du Centre de services scolaire des Sommets, qui aurait fraudé ses membres pour 123 000 $, parce que l’affaire pourrait être judiciarisée, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) demeure prudent.
« Nous prenons la situation très au sérieux et nous accompagnons le syndicat et les membres au travers des différentes étapes à suivre. Nous ne commenterons pas le fond, le dossier étant au cœur de démarches juridiques », souligne Frédéric Brun, président de la Fédération des employées et employés de services publics.
Selon La Tribune, de 2023 à 2026, Sébastien Roy aurait fait un peu plus de 80 virements du compte syndical vers son compte personnel pour une valeur de 123 100 $.
« Le syndicat n’aurait pas eu de trésorier pendant une longue période et il n’y aurait pas eu de comité de vérification mis en place pour surveiller les finances de l’unité syndicale. Les états financiers des trois dernières années n’ont d’ailleurs toujours pas été adoptés », mentionne-t-on dans La Tribune.
L’ancien président du syndicat aurait modifié les modalités du compte syndical chez Desjardins pour retirer la nécessité d’avoir deux signataires pour chaque transfert.
Aucune accusation n’aurait été portée dans ce dossier. Les policiers de la SQ n’ont pas voulu confirmer.
Avec la CSN, l’accréditation appartient au syndicat local. Ainsi, chaque syndicat est autonome dans la gestion des affaires locales.
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