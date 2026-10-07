Des pannes qui causent des maux de tête !

Windsor — Des pannes de courant répétées dans le secteur Greenlay à Windsor sont devenues une source de tracas pour des commerçants.

« Nous en sommes maintenant à une dizaine de pannes depuis le début de l’année. Comme à plusieurs reprises, il n’y a pas d’orage, pas de vent, pas de neige… rien de particulier. Depuis trois mois, nous devons subir une panne aux deux semaines. Pour un commerce alimentaire comme le nôtre, chacune peut entraîner des pertes importantes : produits, production, heures de travail et clientèle », déplore Claire Moineau, copropriétaire de l’entreprise la Shop à Croissant — Cantons mange.

Selon elle, ces interruptions de courant surviennent surtout la nuit, une période d’intense production pour les boulangers.

« Nous devons cuire, façonner et préparer les commandes. Nous avons tout de même réussi à cuire une bonne partie de la production, mais certains produits n’ont pas survécu », raconte la commerçante de la route 249.

Pour Claire Moineau, les montants des pertes demeurent toutefois difficiles à chiffrer. « Nous tentons de les documenter chaque fois, mais elles ne sont malheureusement pas toujours assez élevées pour être couvertes par nos assurances », explique-t-elle.

L’entreprise possède bien une génératrice, mais celle-ci ne suffit pas à fournir l’énergie nécessaire pour tout faire fonctionner en même temps. Il faut donc faire des choix.

Des plaintes ont été formulées à Hydro-Québec. « Ils nous ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire pour nous. Nous avons un dossier ouvert. Ils sont supposés de faire l’analyse du pourquoi ces pannes arrivent si souvent. »

Confrérie des artisans brasseurs

Son de cloche similaire à la Confrérie des artisans brasseurs.

« Les coupures assez fréquentes ont un impact sur nos équipements électriques et électroniques. Ça peut mettre en péril les bières que nous concevons. La levure n’est pas dans des conditions optimales. De cette façon, nous pouvons perdre une certaine quantité de bière », relate le brasseur et copropriétaire, Alex Larrivée.

À son arrivée le matin, ses équipements, en fonction 24 heures sur 24, sont souvent arrêtés à la suite d’une interruption de courant durant la nuit, indique-t-il .

Celles-ci ne sont pas très longues, « mais elles peuvent être répétitives. Les équipements tombent donc en protection et cessent de fonctionner. C’est donc très problématique », mentionne M. Larrivée, en ajoutant que certains bris d’équipement ont ainsi été occasionnés.

Les commerçants commencent à se demander si le réseau électrique est toujours en mesure de répondre à la demande avec tous les nouveaux commerces et installations qui se développent dans le secteur.

« On aimerait simplement comprendre ce qui se passe et savoir si des correctifs sont prévus, laisse tomber Mme Moineau. Derrière chaque panne, il y a de petites entreprises qui doivent jeter des produits, interrompre leur production et absorber les pertes. »

Chez Hydro-Québec, les responsables des communications n’ont pas été en mesure de fournir au journal avant l’heure de tombée les explications en rapport avec ces pannes de courant répétées. Un texte le sujet suivra la semaine prochaine.