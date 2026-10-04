Un jeune homme de la région perd la vie à Danville

Danville — Un tragique accident est survenu le vendredi 25 septembre dernier sur le chemin Saint-Claude à Danville. Selon les informations obtenues auprès des autorités, il était peu après 13 h lorsque les secours ont été dépêchés sur les lieux d’un accident impliquant une moto tout-terrain de type motocross et un véhicule utilitaire sport.

Pour une raison qui reste encore à déterminer avec plus de précisions, le conducteur de la moto tout-terrain, un jeune homme de 19 ans de la région des Sources, aurait percuté l’arrière du véhicule stationné en bordure de la route.

Grièvement blessé, ce dernier a rapidement été transporté au centre hospitalier où il reposa dans un état critique pendant quelques jours avant de finalement succomber à ses blessures au cours de la journée du lundi suivant.

Rappelons qu’un expert en enquête-collisions de la sureté du Québec s’était rendu sur place afin de tenter de faire la lumière sur les circonstances ayant pu mener à l’accident.