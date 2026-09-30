La cohabitation entre le privé et le public serait-elle la solution ?

Comme dans plusieurs chantiers d’envergure, les coûts de construction projetés de la bibliothèque de Windsor ont explosé.

Windsor — Dans le projet actuel, la nouvelle bibliothèque de Windsor, devant être construite près de l’aréna, doit appartenir à la Ville. Or, les coûts ont explosé. Les subventions annoncées ne suffisent plus. D’autres scénarios sont envisagés. La cohabitation entre le privé et le public pourrait-elle s’avérer une solution ?

L’aide annoncée de 2 M$ est attribuée pour un projet précis, selon des critères bien définis.

« Nous nous demandons s’il y a une façon plus facile et moins coûteuse de réaliser le projet. Et à partir de là, ce sont quoi les solutions ? Allons-nous en location ? Pouvons-nous appliquer un modèle similaire à celui de l’hôtel de ville ? », se demande le directeur général de la Ville de Windsor, Bruno Vachon.

Actuellement, les locaux de l’hôtel de ville sont propriétés de la Ville de Windsor alors qu’un autre propriétaire, à qui appartient le reste du bâtiment, loue à des organismes ou à des entreprises privées. C’est le même principe que des condominiums.

« Nous sommes présentement entre deux eaux, lance M. Vachon. À cause des élections, tout est bloqué. Je n’ai pas d’interlocuteur à qui parler. Les candidats ont eu une bonne réception. Tout le monde est d’accord. Est-ce que nous sommes capables de penser autrement ? Il faut être capable d’avoir un autre modèle moins coûteux et d’arriver au même résultat. »

Explosion

Comme dans plusieurs chantiers d’envergure, les coûts de construction projetés de la bibliothèque de Windsor ont explosé. À l’origine, les autorités municipales prévoyaient 4,3 M$ pour mener à terme le projet. On estime maintenant que la facture grimpera à plus du double.

Dans le scénario actuel, Québec injecte 1 390 372 $ alors que le fédéral fournit 612 820 $. La compagnie Domtar offre pour sa part un appui financier de 225 000 $. L’aide totalise donc 2,3 M$.

Insuffisant pour mener le projet à terme, mentionne le DG, puisqu’il faudrait que 70 % des coûts de construction soient couverts. « Nous avons fait une demande de subvention additionnelle, dit-il. Nous sommes toujours en attente d’une réponse. Avec les élections, nous savons que ce ne sera pas dans le présent mandat. »

La Ville de Windsor attend donc l’entrée en fonction d’un nouveau député pour renégocier le dossier.