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Bibliothèque de Windsor

La cohabitation entre le privé et le public serait-elle la solution ?

Comme dans plusieurs chantiers d’envergure, les coûts de construction projetés de la bibliothèque de Windsor ont explosé.

Comme dans plusieurs chantiers d’envergure, les coûts de construction projetés de la bibliothèque de Windsor ont explosé.

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Windsor — Dans le projet actuel, la nouvelle bibliothèque de Windsor, devant être construite près de l’aréna, doit appartenir à la Ville. Or, les coûts ont explosé. Les subventions annoncées ne suffisent plus. D’autres scénarios sont envisagés. La cohabitation entre le privé et le public pourrait-elle s’avérer une solution ?

L’aide annoncée de 2 M$ est attribuée pour un projet précis, selon des critères bien définis.

« Nous nous demandons s’il y a une façon plus facile et moins coûteuse de réaliser le projet. Et à partir de là, ce sont quoi les solutions ? Allons-nous en location ? Pouvons-nous appliquer un modèle similaire à celui de l’hôtel de ville ? », se demande le directeur général de la Ville de Windsor, Bruno Vachon.

Actuellement, les locaux de l’hôtel de ville sont propriétés de la Ville de Windsor alors qu’un autre propriétaire, à qui appartient le reste du bâtiment, loue à des organismes ou à des entreprises privées. C’est le même principe que des condominiums.

« Nous sommes présentement entre deux eaux, lance M. Vachon. À cause des élections, tout est bloqué. Je n’ai pas d’interlocuteur à qui parler. Les candidats ont eu une bonne réception. Tout le monde est d’accord. Est-ce que nous sommes capables de penser autrement ? Il faut être capable d’avoir un autre modèle moins coûteux et d’arriver au même résultat. »

Explosion

Comme dans plusieurs chantiers d’envergure, les coûts de construction projetés de la bibliothèque de Windsor ont explosé. À l’origine, les autorités municipales prévoyaient 4,3 M$ pour mener à terme le projet. On estime maintenant que la facture grimpera à plus du double.

Dans le scénario actuel, Québec injecte 1 390 372 $ alors que le fédéral fournit 612 820 $. La compagnie Domtar offre pour sa part un appui financier de 225 000 $. L’aide totalise donc 2,3 M$.

Insuffisant pour mener le projet à terme, mentionne le DG, puisqu’il faudrait que 70 % des coûts de construction soient couverts. « Nous avons fait une demande de subvention additionnelle, dit-il. Nous sommes toujours en attente d’une réponse. Avec les élections, nous savons que ce ne sera pas dans le présent mandat. »

La Ville de Windsor attend donc l’entrée en fonction d’un nouveau député pour renégocier le dossier.

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