La bijouterie Lussier fête ses 40 ans !

Windsor — Bien ancrée dans la communauté, la bijouterie Lussier, située au 53, rue Saint-Georges à Windsor, fête cette année son 40e anniversaire d’existence. Les bagues, les colliers, les bracelets, les boucles d’oreilles et les broches n’ont plus de secret pour ces bijoutiers-joailliers expérimentés.

Avec les années, la direction du commerce a forgé plusieurs spécialités, dont celle de créateur. En fait, à la bijouterie Lussier, on fabrique des bijoux de A à Z. L’entreprise réalise plus de 500 réparations par semaine, pour des particuliers ou pour d’autres bijouteries.

« Nous sommes plusieurs bijoutiers sur place pour le travail. Nous procédons à la fabrication de bijoux pour d’autres bijouteries », souligne Guillaume Lussier, le fils, propriétaire de l’entreprise.

Claude Lussier, le père, a fondé l’entreprise il y a 40 ans. « À cette époque, c’était très téméraire. C’était la troisième bijouterie à ouvrir ses portes à Windsor. Il a fallu qu’il travaille très fort les premières années. De fil en aiguille, le commerce a connu beaucoup de succès pour une ville comme Windsor », raconte Guillaume Lussier.

C’est le 2 septembre 1986 que Claude Lussier a inauguré la bijouterie de la rue Saint-Georges grâce à un prêt de 40 000 $ de sa mère. « Ce n’était pas beaucoup pour l’époque. Mon père avait appris le métier à la bijouterie Boisclair d’Asbestos (Val-des-Sources) où il a travaillé sept ans. Après quoi, il a donc décidé de lancer son commerce à Windsor. Il a travaillé extrêmement fort les quinze premières années. Il ne comptait pas ses heures pour tenter de se construire une clientèle », se souvient le fils.

Guillaume Lussier a pour sa part suivi son cours de bijoutier-joaillier en 2005. Il travaillait déjà pour son père depuis 2003. En 2006, après avoir complété son cours, il est tombé à temps plein avec son père à la bijouterie.

De 2006 à 2014, le commerce de la rue Saint-Georges a connu une croissance très soutenue. En 2014, la direction de l’entreprise double la superficie de vente et de l’atelier.

En 2016, Guillaume Lussier achète l’entreprise de son père. « Après, j’ai fait l’acquisition d’autres bijouteries et d’autres compagnies connexes, mais Windsor demeure le point central », de dire M. Lussier.

Avant tout, le propriétaire de la bijouterie met de l’avant la compétence. « Nous avons une bonne expertise. Il y a d’autres bijouteries qui nous appellent pour notre expérience. En termes de machinerie, nous sommes très bien équipés. Nous suivons des formations pour rester à l’affût des dernières tendances dans le monde », soutient le propriétaire qui siège au conseil d’administration des Bijoutiers Gemme au Québec

Il fait aussi partie des quatre designers en Amérique du Nord qui créent les bagues du Super Bowl et de la Coupe Stanley.

« C’est le genre de situation qui donne confiance aux gens. Et nous sommes toujours en constante évolution. J’investis en termes de machinerie pour être toujours plus performant. Nous avons un gros volume de réparations et de créations. Nous sommes donc à la fine pointe de la technologie », mentionne celui qui a acheté en 2018 la bijouterie Skinner & Nadeau à Sherbrooke, la plus vieille bijouterie au Canada.

Ses deux fils les plus vieux ont commencé à travailler pour lui. « Nous aurons donc la possibilité de croissance ; le problème, c’est la main-d’œuvre », termine Guillaume Lussier, en ajoutant qu’il travaille actuellement sur développement du Web.