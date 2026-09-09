Fermeture émotive pour « Les Gars de Bois » à Val-des-Sources

Val-des-Sources — « Une grande page se tourne… » voilà comment les propriétaires de la boutique de chasse, pêche et plein air bien connue Les Gars de Bois — Pronature de Val-des-Sources, ont amorcé leur message, informant la population de la fermeture prochaine de leur commerce, laquelle est prévue pour la fin novembre, voire en décembre de cette année au plus tard.

Il est vrai que cette décision, dont l’annonce officielle a eu lieu le 1er septembre dernier, avait été mûrement réfléchie par Yanick Gendron, Yvan Langlois, Patrick Chaperon et Sébastien Guay, les quatre copropriétaires de l’entreprise, pendant une certaine période.

« Je trouve vraiment regrettable d’en arriver au point de mettre fin à notre aventure ici à Val-des-Sources. C’est une décision difficile sur le plan émotionnel, car nous sommes tous originaires de cette région, mais, d’un point de vue strictement commercial, il était clair que c’était devenu inévitable. », de confier M. Guay, qui agit aussi en tant que directeur des achats et opérations pour les succursales du groupe.

Ce dernier précisa d’entrée de jeu que seule la boutique de Val-des-Sources fermait ses portes, alors que l’entreprise « Les Gars de bois » compte aussi des magasins à Windsor et Sherbrooke. M. Guay expliqua qu’une restructuration s’imposait, alors que depuis l’année 2022-2023, une baisse graduelle, mais constante des ventes aura mené à une perte de plus de 40 % du chiffre d’affaires de la succursale du centre d’achat de Val-des-Sources.

« On remarque un certain changement dans les habitudes de consommations depuis la pandémie. Il y a une hausse du magasinage et des achats en ligne et il faut s’adapter à la nouvelle réalité du marché, tout comme bien d’autres types de commerces au détail et de services également. Nous sommes certainement tristes et déçus de devoir en arriver à prendre la décision de quitter Val-des-Sources, mais aucunement amers envers qui que ce soit. De ce fait nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement notre fidèle clientèle pour toutes ces années de bonheur à vous accueillir, échanger ensemble et vous accompagner dans la préparation de vos activités de plein air. Sachez que nous serons très heureux de continuer de vous servir du côté de Windsor et Sherbrooke. », continua le gestionnaire.

Il faut avouer que la fermeture de ce commerce représente tout un changement pour les gens de la région, alors que la boutique chasse, pêche et plein air aura eu pignon sur rue pendant plus de 42 ans à Val-des-Sources.

Fondé en 1984 par le propriétaire de l’époque, M. Chaperon, les quatre amis investisseurs se sont portés acquéreurs du commerce au cours du mois de novembre 1994. L’équipe, Pronature — Les Gars de Bois de Val-des-Sources employait actuellement deux personnes à temps partiel en plus de l’apport ponctuel d’un gestionnaire au besoin.

Une grande vente de liquidation d’inventaire est donc présentement en cours jusqu’à la mi-novembre au local 200 du centre commercial de Val-des-Sources, situé plus précisément au 511 de la première avenue.

« Derrière un commerce, il y a des produits, des murs et des étagères… mais surtout, il y a des rencontres, des souvenirs, des discussions, des rires et des clients qui, au fil des années, sont devenus bien plus que des clients. » Pouvait-on également lire en guise de reconnaissance, dans la note publiée par les propriétaires sur leur page Facebook.