Le Club de golf de Val-des-Sources se relève doucement après l’incendie

Selon les informations obtenues, tout indique qu’il s’agirait d’une cause accidentelle causée par une voiturette qui aurait pris feu alors qu’elle était en situation de recharge à l’intérieur.

Val-des-Sources — La vie reprend tranquillement son cours au Club de golf Val-des-Sources quelques jours seulement après avoir vu deux de ses bâtiments accessoires disparaître en fumée.

Rappelons les faits : il était aux environs de 16 h 10, le samedi 4 juillet dernier, lorsque les pompiers de la caserne 43 ont reçu un appel de la centrale d’urgence concernant un incendie s’étant déclaré dans une section du garage du Club de golf.

En dépit d’une arrivée rapide sur les lieux, les sapeurs de Val-des-Sources ont tôt fait de constater un embrasement généralisé du bâtiment en question ainsi que d’un autre adjacent.

« Notre réponse s’est tout de suite retrouvée en mode défensif. En plus de la fontaine publique à proximité, nous avons installé une piscine de secours et un camion pompier pour assurer notre approvisionnement en eau. Nous avons également utilisé la lance du camion d’incendie », a révélé le directeur du service des incendies de Val-des-Sources, Alain Chainé.

Il va sans dire que les matières plastiques, le caoutchouc, le nylon et certaines composantes de batterie contenues sur les voiturettes de golf garées à l’intérieur auront certainement contribué de manière substantielle à l’ampleur du brasier.

Au total, ce sont plus de 25 pompiers en provenance de Val-des-Sources, Danville et Wotton qui ont valeureusement combattu les flammes pendant près de cinq heures, afin de finalement maîtriser l’incendie qui a complètement ravagé les bâtiments touchés.

Bien qu’il fallût être attentif aux potentiels « coups de chaleur », on ne rapporte fort heureusement aucun blessé parmi les interventionnistes ni parmi les golfeurs présents lors du déclenchement des événements.

Selon les informations obtenues, tout indique qu’il s’agirait d’une cause accidentelle causée par une voiturette qui aurait pris feu alors qu’elle était en situation de recharge à l’intérieur.

On évalue les pertes matérielles à plusieurs centaines de milliers de dollars. Voilà qui est certes un coup dur pour les jeunes propriétaires ayant repris les rênes du Club de golf il y a de cela quelques années à peine. Forts d’une belle résilience et d’une capacité à rebondir des plus remarquables, l’administration et l’équipe en place ont relancé les activités moins de 48 heures après l’incident.

En entretien avec l’auteur de ces lignes, Corine Côté, l’une des copropriétaires de l’endroit, nous confiait son désarroi face à la situation et au fait que des membres du Club ont malheureusement perdu leur équipement qui était rangé dans la partie entrepôt adjacente.

Si le ramassage des débris était prévu, s’amorcer au cours de la présente semaine, il appert que, pour ce qui est d’une reconstruction possible, une analyse est en cours par la direction et cela pourrait potentiellement prendre plusieurs mois avant de prendre forme.

Heureusement, les installations du chalet et le terrain en lui-même ont été épargnés, ce qui fait que le Club de golf est pleinement opérationnel.

Nul doute que l’un des meilleurs moyens de solidarité pour la population afin d’appuyer la dynamique équipe administrative sera sans contredit de réserver un départ au cours des prochaines semaines et d’aller profiter pleinement de la terrasse de l’endroit, afin d’appliquer collectivement un peu de baume sur la pénible réalité du moment.