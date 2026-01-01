Disparition de Karine Bussière — appel à la population

Windsor — La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver : Karine Bussière, 37 ans, de Windsor.

Elle a été vue pour la dernière fois le 1er juillet vers 9 h à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 2e Avenue, à Windsor, alors qu’elle se déplaçait à vélo. Elle pourrait circuler à bord de son vélo rouge de type route, muni de pneus minces.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,65 m (5 pi 5 po)

Poids : 64 kg (140 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : bruns

Langue : française.

Particularités : Elle portait une robe noire mi-cuisse avec des fleurs rouges et avait une tresse Toute personne qui apercevrait Karine Bussière est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.