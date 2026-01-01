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Incendie d’origine suspecte sur la rue Dufferin à Richmond

durée 2 juillet 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond – Un incendie d’origine suspecte a complètement détruit, le lundi 22 juin, une maison unifamiliale de trois étages au 33, rue Dufferin, à Richmond. 

Il y a deux ans, cette même maison avait été la proie des flammes. « C’est un incendie suspect. Bon nombre d’éléments portent à croire qu’il s’agirait là d’un incendie de nature douteuse », souligne Guy-Charles Amnotte, agent de liaison au Service de sécurité incendie de la région de Richmond. 

Rapidement, les pompiers ont constaté que personne n’habitait les lieux.

Le bâtiment en question était situé tout près du restaurant La Desserte. « En fait, c’est grâce en très bonne partie au travail des membres de la Régie des incendies de Windsor, qui sont venus prêter main-forte aux pompiers de Richmond avec l’échelle aérienne, que le commerce a pu être exempt de dommages majeurs », soutient M. Amnotte, en ajoutant que les pompiers de Saint-Claude ont également pris part aux opérations.

L’appel est entré à 10 h 35. À l’arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté un embrasement généralisé. « Le feu sortait du troisième étage. C’était pris dans tous les secteurs. La maison était en feu complètement. Le feu a pris très rapidement. C’est donc un incendie suspect. Le dossier a d’ailleurs été transféré à la Sûreté du Québec », raconte l’agent de liaison. 

La proximité des autres bâtiments a été un élément déterminant dans l’approche appliquée par les pompiers. « Ils ont dû utiliser une approche défensive. Dès leur arrivée, les pompiers ont favorisé cette façon de faire », de dire M. Amnotte.

Bien sûr, la maison est une perte totale. Du côté du public, personne n’a été blessé. Toutefois, deux pompiers ont subi un coup de chaleur et ont dû être soignés. L’ambulance avait été demandée sur place. Ils n’ont pas eu à être transportés au centre hospitalier.

Plus de 25 pompiers ont pris part aux opérations. Le dossier a été transféré aux enquêteurs en scène d’incendie criminel de la SQ.

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