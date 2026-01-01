Plus de 4000 personnes à Windsor pour la Saint-Jean

Windsor — Organisée dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la Ville, la fête de la Saint-Jean aura permis d’attirer plus 4000 personnes à Windsor le soir du 24 juin pour entendre, entre autres, le duo les 2Frères.

Au lendemain des Festivités, en plein démontage du site, le maire de Windsor, Gaétan Graveline, était tout simplement ravi. « C’est un travail d’équipe. Nous pouvions compter sur une équipe de feu. Il faut souligner le travail des cadres, mais aussi celui des loisirs et des travaux publics. Tout le monde a mis la main à la pâte. L’événement a été un véritable succès. Tout a bien roulé », de dire le premier magistrat.

En fait, il y avait l’équivalent de la population de Windsor à cette fête de la Saint-Jean au parc du Golf.

Grâce à cette soirée mémorable, Windsor a maintenant sa scène pour les spectacles. « Comme aux Jeux olympiques, il faut qu’il reste une infrastructure quelque part. Avec le 150e de Windsor, nous aurons cette scène qui a été construite pour le spectacle des 2Frères. Nous avons maintenant notre place pour les spectacles. En deux ou trois ans, cet équipement sera rentabilisé », souligne M. Graveline.

« Pour cette grande fête, nous avons demandé à nos employés qu’ils nous donnent 150 %. Et ils l’ont fait », insiste le maire de Windsor.