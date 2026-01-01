Où ira l’argent de la taxe sur le transport collectif ?

Actualités – L’Étincelle – Le directeur général de Trans-Appel et de la Société de transport collectif (STC) des Sources, Denis Verreault, est catégorique : la perception de la taxe de 35 $ sur l’immatriculation des véhicules de promenade (TIV) servira à mettre en place un vaste projet de développement et d’amélioration du service et non pas uniquement à maintenir ce qui est déjà en place.

En revanche, le directeur des deux organismes voués au transport en commun dans les deux MRC ne peut pour l’instant donner les détails du plan de développement. Un sondage est actuellement mené sur le web afin de connaître les réels besoins de la clientèle. Les résultats de ce sondage vont dicter les améliorations à apporter au service en place.

À l’heure actuelle, la STC des Sources et Trans-Appel ont chacun un budget annuel similaire d’environ 800 000 $. « Avec la taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade, à partir de la deuxième année, le budget de la STC des Sources va augmenter d’environ 300 000 $ par année. Pour le Val-Saint-François (Trans-Appel), ce sera une somme de 800 000 $ en surplus », précise le directeur général des deux organismes.

Présentement, le service de transport collectif, qui inclut le transport adapté, est beaucoup plus développé dans la MRC des Sources que dans le Val-Saint-François. Per capita, dans la MRC des Sources, il y a 12 fois plus de Transports que dans le Val-Saint-François.

« Dans la MRC des Sources, ça fait six ou sept ans que nous roulons avec des minibus de 18 places. Au Val-Saint-François, nous sommes avec des minibus de huit places. C’est une énorme différence. Avec le nouveau contrat, nous souhaitons des minibus de 12 et de 18 places. Nous allons donc augmenter la capacité de nos véhicules. Le contrat commence début janvier 2027 », de dire M. Verreault.

Lorsque la MRC des Sources a reçu ses véhicules à l’automne dernier, un des minibus a été envoyé à Valcourt. « De septembre à décembre, nous avons eu une augmentation de 25 % du transport collectif juste en changeant la capacité de l’autobus. Et il n’y a pas eu vraiment de publicité », mentionne-t-il.

« Avec la fusion des deux services, nous allons nous organiser pour que les deux MRC puissent compter sur des services similaires. Il y a donc des frontières qui vont sauter. Les déplacements entre Val-des-Sources et Windsor, ou entre Danville et Richmond seront plus faciles », soutient le directeur général.

Un premier sondage commandé en vue d’une fusion avait été mené il y a deux ans. Déjà, plusieurs besoins avaient été identifiés. D’ailleurs, cette fusion provoquera une diminution des coûts administratifs.

Clientèles

Chose certaine, avec le plan de développement, certaines clientèles seront visées : les personnes âgées, les étudiants et les travailleurs.

« Nous visons entre autres certaines dessertes vers Sherbrooke. Nous voulons permettre aux jeunes postsecondaires de se rendre dans les institutions d’enseignement sans avoir d’auto ou sans payer un appartement. Nous voulons que les personnes âgées puissent avoir accès au système de santé et à leurs spécialistes. Nous voulons garder notre population le plus longtemps possible dans notre région », précise M. Verreault.

Du côté des travailleurs, le plan de développement améliorera le service dans les deux sens, de la région vers Sherbrooke et de Sherbrooke vers les deux MRC. « Il pourrait y avoir des ententes avec certains grands employeurs. Dans ce cas précis, il est possible d’avoir un ajout d’autobus », souligne M. Verreault.

La desserte à l’intérieur de la MRC sera bonifiée. « Nous voulons la rendre plus accessible dans les plus petits milieux. C’est possible avec de plus petits véhicules, comme avec les taxis. D’ailleurs, dans la MRC des Sources, il y a un partenariat avec une compagnie de taxis. Je veux amener ça dans le Val-Saint-François. Ça nous permet d’être plus flexibles. Et nous voulons garder ça abordable pour les gens », termine le directeur général, en ajoutant qu’un service de carte mensuelle vendue au coût de moins de 100 $ sera mis en place.