Décès de l’ex-conseiller municipal de Richmond, Jean-Guy Berthiaume
Richmond — À l’âge de 94 ans, l’ex-conseiller municipal Jean-Guy Berthiaume est décédé. C’est avec une grande tristesse que la communauté a appris la nouvelle.
Monsieur Berthiaume, qui a également été un grand bénévole du Centre de ski de fond Richmond-Melbourne, a fait ses premiers pas en politique municipale lors de son élection en 1986. Il s’est retiré de la politique municipale en 2013.
Peintre à ses heures
Natif de St-Antoine-sur-Richelieu, M. Berthiaume est arrivé à Richmond au début des années 1970. Il avait une passion : la peinture. Il a même exposé ses œuvres à la Galerie courant d’art au Centre d’art de Richmond en 2010.
Pour sa part, M. Guy Boutin, ex-conseiller municipal à Richmond, se rappelle M. Berthiaume comme d’un « homme honnête et très sociable qui était d’une grande générosité et à qui le bénévolat ne faisait pas peur. Il s’investissait à 120 % ».
Il a siégé de nombreuses années au conseil d’administration du Comité de promotion industrielle de la région de Richmond, étant l’un des membres fondateurs en 1981. Il y a siégé jusqu’en 2022. Il a aussi apporté sa contribution au conseil d’administration du Fonds de développement industriel Richmond-Wolfe.
Le maire de Richmond, Kevin Stoddard, au nom des membres du conseil municipal et du personnel de la Ville de Richmond, tient à saluer le dévouement de M. Berthiaume au mieux-être de sa communauté et transmet ses plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu’à sa fille et frère.
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