Importants travaux d’asphaltage sur l’autoroute 55 en direction sud

Sherbrooke – Des travaux d’asphaltage de l’autoroute 55, en direction sud, entre la route 249, à Saint-François-Xavier-de-Brompton et Windsor, et la rue Laval, à Sherbrooke, ont débuté le 1er juin dernier et s’échelonnent sur cinq semaines.

« Les interventions, qui seront exécutées de jour et de soir, consisteront à réparer l’orniérage sur les voies de circulation par le remplacement de l’enrobé. La chaussée du 2e Rang, entre l’intersection de la route 249 et les bretelles de l’autoroute, sera également remise en état », précise Jeanne Séguin-Laflamme, conseillère en communication et porte-parole de la direction générale de l’Estrie du ministère des Transports et de la Mobilité durable

À terme, ces travaux, estimés à près de 2,8 M$, amélioreront le confort de roulement et la sécurité des quelque 10 300 usagers qui empruntent quotidiennement ce tronçon autoroutier.

Entrave

Un chemin de déviation sera aménagé afin de permettre la circulation à contresens sur la chaussée opposée de l’autoroute 55, sur une distance de près de 11 km. Conséquemment, une voie par direction sera disponible.

La bretelle d’entrée no 71 de la route 249 vers Sherbrooke, à Saint-Francois-Xavier-de-Brompton, sera fermée durant toute la durée des travaux. Le détour se fera par les routes 249 et 143 jusqu’à la rue Laval.

Lorsque les travaux l’obligent, la sortie no 71 de l’autoroute 55 en direction sud vers la route 249 sera fermée de manière sporadique. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Il est à noter que toutes les voies de circulation seront rétablies avant chaque fin de semaine ainsi que les jours fériés.

« Des épisodes de ralentissement sont à prévoir. Le ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination » souligne Mme Séguin-Laflamme

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.