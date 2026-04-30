Golf : Melbourne n’est pas en faveur d’un changement de zonage
Melbourne — La municipalité du canton de Melbourne n’est pas en faveur d’un changement de zonage permettant la réalisation d’un projet de développement domiciliaire par les nouveaux propriétaires du terrain de golf Richmond-Melbourne.
C’est ce qu’a confirmé la semaine dernière le maire de la municipalité du canton de Melbourne, Douglas Morrison.
En fait, le tiers du terrain de golf est situé dans la municipalité du canton de Melbourne alors que le reste est en territoire de Richmond.
Si les nouveaux propriétaires, qui n’ont pas encore divulgué leurs intentions publiquement, souhaitent y réaliser un projet de développement domiciliaire, ils devront convaincre les deux municipalités de procéder à un changement de zonage.
« Nous voulons que ça reste en zone verte. Nous avons d’autres possibilités de construction dans la municipalité par rapport au schéma d’aménagement. Selon les normes gouvernementales concernant la densification, nous avons des zones prioritaires. Nous souhaitons que ça reste du golf, mais nous reconnaissons que nous ne pouvons pas obliger les propriétaires à y faire la gestion d’un club de golf.
À l’heure de mettre sous presse, la municipalité du canton de Melbourne n’avait pas encore reçu de demande de changement de zonage par les nouveaux propriétaires, tout comme c’est le cas à Richmond.
« Nous avons reçu une lettre de leur part pour connaître notre vision à ce sujet », de dire le premier magistrat de la municipalité du canton de Melbourne.
En fait, le terrain de golf a été vendu 875 000 $ à deux compagnies à numéro appartenant à l’homme d’affaires et restaurateur Stéphane Bourque, qui possède entre autres les entreprises Johnny resto. Dans cette affaire, il y aurait deux associés, Luc Martin et Kevin Skillen.
Selon les informations obtenues par le journal, les nouveaux propriétaires auraient rencontré les autorités municipales de Richmond pour leur signifier qu’ils n’étaient pas intéressés à opérer un club de golf.
« Pour le moment, la position actuelle du conseil municipal est de ne pas modifier le zonage de ce secteur. Par contre, nous ne pouvons pas obliger les nouveaux propriétaires à opérer un club de golf. Eux n’ont pas l’intention de l’opérer », avait souligné Kevin Stoddard, maire de Richmond.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un jeune homme de la région perd la vie à Danville
Danville — Un tragique accident est survenu le vendredi 25 septembre dernier sur le chemin Saint-Claude à Danville. Selon les informations obtenues auprès des autorités, il était peu après 13 h lorsque les secours ont été dépêchés sur les lieux d’un accident impliquant une moto tout-terrain de type motocross et un véhicule ...LIRE LA SUITE
La cohabitation entre le privé et le public serait-elle la solution ?
Windsor — Dans le projet actuel, la nouvelle bibliothèque de Windsor, devant être construite près de l’aréna, doit appartenir à la Ville. Or, les coûts ont explosé. Les subventions annoncées ne suffisent plus. D’autres scénarios sont envisagés. La cohabitation entre le privé et le public pourrait-elle s’avérer une solution ? ...LIRE LA SUITE
La bijouterie Lussier fête ses 40 ans !
Windsor — Bien ancrée dans la communauté, la bijouterie Lussier, située au 53, rue Saint-Georges à Windsor, fête cette année son 40 e anniversaire d’existence. Les bagues, les colliers, les bracelets, les boucles d’oreilles et les broches n’ont plus de secret pour ces bijoutiers-joailliers expérimentés. Avec les années, la ...LIRE LA SUITE