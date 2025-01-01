Surveillance policière accrue sur les routes de la région au cours de la période des fêtes

MRC des Sources — Pendant la période des fêtes, les usagers de la route sont en droit de s’attendre à une présence et surveillance accrue des services de police sur les routes de la région, notamment en matière de contrôles routiers concernant l’alcool au volant.

À ce titre une opération nationale concertée (ONC) se déroule du 4 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Par ailleurs les policiers de la Sûreté du Québec des Sources ont participé au cours de la fin de semaine de lancement de l’opération à un premier contrôle sur la route 116 à la hauteur de la ville de Danville.

Selon les informations recueillies auprès du Sergent Francis Poisson-Rioux, responsable par intérim du poste de la MRC des Sources, les agents auraient procédé à l’arrestation d’un jeune homme d’une vingtaine d’années de Wotton en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies.

Bien que le dossier en soit un d’actualité tout au long de l’année, un rappel de la recommandation d’utiliser l’un ou l’autre des divers services de raccompagnements offerts pourrait s’avérer judicieux, notamment lorsque reviennent les périodes d’autant plus propices à la fête et aux célébrations, comme en ce moment, afin d’éviter de prendre le volant avec les facultés affaiblies.