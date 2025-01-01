Camp St-Pat’s à Stoke : la famille de Michel Côté donne 50 000 $

Stoke — La famille de l’acteur québécois Michel Côté, décédé en 2023, confirme un don majeur de 50 000 $ pour soutenir le projet d’acquisition et de protection du site de l’ancien Camp St-Pat’s à Stoke.

« C’est avec une immense fierté que notre famille annonce un don de 50 000 $ pour soutenir le projet d’acquisition et la protection du site de l’ancien camp St-Pat’s, au cœur de la communauté stokoise. Depuis plus de 40 ans, nous avons tissé des liens profonds avec cette région qui nous est chère et où nous avons partagé tant de moments précieux. Ce geste est pour nous une façon de rendre à la communauté ce qu’elle nous a offert, et d’honorer la mémoire de Michel Côté, acteur aimé du public québécois et profondément attaché à Stoke. Nous espérons que ce soutien contribuera à réaliser concrètement les objectifs de ce projet rassembleur qui bénéficiera à toute la communauté en offrant un lieu de nature, de culture et de vitalité. », souligne Véronique Le Flaguais.

Une mobilisation

Le comité citoyen mobilisé pour le projet a relevé un défi colossal : il a atteint l’objectif de 250 000 $ en seulement sept semaines de campagne de sociofinancement. Grâce à la générosité de centaines de donateurs, d’entreprises locales, d’organismes partenaires et de la communauté entière, cette étape déterminante est maintenant franchie.

La campagne se poursuit

Deux partenaires majeurs avaient déjà confirmé leur appui financier avant le lancement de la campagne de sociofinancement le 15 octobre dernier. Il s’agissait de Desjardins et de la Fondation canadienne des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, chacune contribuant à la hauteur de 150 000 $.

Grâce aux dons et subventions recueillis, l’acquisition du terrain est maintenant assurée.

Cependant, il ne s’agit que du premier jalon du projet. La campagne de financement se poursuit donc jusqu’au 15 décembre, en vue de soutenir les prochaines phases du projet, qui nécessiteront des investissements de plus de 850 000 $, notamment pour l’aménagement et la signalisation des sentiers ainsi que de l’accès au lac, l’installation de mobilier de parc et la construction d’un pavillon multifonctionnel destiné aux activités culturelles, éducatives et communautaires.

Déjà, le comité citoyen a déposé plusieurs demandes auprès des programmes de subvention afin de financer le développement et la revitalisation complète du site.

Ces prochaines étapes permettront de transformer l’ancien Camp St-Pat’s en un espace vivant, accessible et rassembleur, dédié à la nature, à la culture et à la communauté.