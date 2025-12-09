Décès de l’ex-député Claude Boucher à l’âge de 83 ans
Val-Saint-François — Claude Boucher, qui a été député du Parti québécois dans la circonscription de Johnson de 1994 à 2007 et maire de Saint-Denis-de-Brompton de 2009 à 2013, est décédé du cancer, le 5 décembre dernier, à l’âge de 83 ans.
Né à Bromptonville le 2 septembre 1942, Claude Boucher est le fils d’Edgard Boucher et d’Yvette Lecours. Après avoir fait ses études au grand séminaire de Sherbrooke (maîtrise ès sciences religieuses, 1967), il devient curé, une fonction qui lui permet de devenir missionnaire au Brésil. Ayant décidé de quitter les ordres après quelques années de sacerdoce, il obtient par la suite un baccalauréat en travail social à l’Université de Sherbrooke (1972), où il fait la rencontre de Micheline Larouche, avec qui il a quatre enfants.
Il connaît alors une brillante carrière au sein du réseau des Centres locaux de services communautaires (CLSC), pour ensuite se lancer en politique active en 1994 à titre de candidat du Parti québécois dans la circonscription de Johnson, où il remporte trois victoires électorales (1994, 1998 et 2003).
Défait aux élections québécoises de 2007, il fait un retour en politique active à titre de maire de Saint-Denis-de-Brompton et préfet de la MRC du Val Saint-François, de 2009 à 2013. Gravement affecté par la maladie au cours des dernières années, il se retire de la vie publique afin de profiter pleinement de son paradis terrestre, le lac Montjoie, au bord duquel il habitait depuis 1977.
C’est entouré de ses enfants et de sa conjointe, Guylaine Rajotte, que Claude Boucher s’est éteint paisiblement au CHUS — Hôtel-Dieu.
« Au nom de mes collègues du conseil municipal et de l’administration municipale, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille, témoigne Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton. M. Boucher a effectué un travail important à une époque où notre municipalité a connu une bonne augmentation de sa démographie. Il a notamment travaillé sur le dossier de la protection des lacs et cours d’eau ainsi que sur l’ajout de classes qui a permis à notre école d’accueillir plus d’élèves. Aujourd’hui, nous tenons à souligner son legs pour notre belle municipalité et pour la politique provinciale. »
Décédé à la suite d’un long combat face à la maladie, il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Marie-Pierre Boucher (Louis Perreault), Etienne-Alexis Boucher (Marianne Mondon), Thierry Boucher et Anne-Julie Boucher, de même que sa femme, Guylaine Rajotte, avec qui il partageait sa vie depuis 2003, son beau-fils, Pier-Hugo Chagnon (Vanessa Bardier) ainsi que de nombreux amis.
Celles et ceux qui désirent lui rendre un dernier hommage pourront le faire dans les locaux de la Coopérative de l’Estrie situés au 485, rue du 24-juin, à Sherbrooke, le samedi 17 janvier 2026, de 12 h à 15 h, ou encore le dimanche 18 janvier 2026, de 9 h 30 à 14 h. Suivra une cérémonie d’adieu, qui sera célébrée sur place.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un jeune homme de la région perd la vie à Danville
Danville — Un tragique accident est survenu le vendredi 25 septembre dernier sur le chemin Saint-Claude à Danville. Selon les informations obtenues auprès des autorités, il était peu après 13 h lorsque les secours ont été dépêchés sur les lieux d’un accident impliquant une moto tout-terrain de type motocross et un véhicule ...LIRE LA SUITE
La cohabitation entre le privé et le public serait-elle la solution ?
Windsor — Dans le projet actuel, la nouvelle bibliothèque de Windsor, devant être construite près de l’aréna, doit appartenir à la Ville. Or, les coûts ont explosé. Les subventions annoncées ne suffisent plus. D’autres scénarios sont envisagés. La cohabitation entre le privé et le public pourrait-elle s’avérer une solution ? ...LIRE LA SUITE
La bijouterie Lussier fête ses 40 ans !
Windsor — Bien ancrée dans la communauté, la bijouterie Lussier, située au 53, rue Saint-Georges à Windsor, fête cette année son 40 e anniversaire d’existence. Les bagues, les colliers, les bracelets, les boucles d’oreilles et les broches n’ont plus de secret pour ces bijoutiers-joailliers expérimentés. Avec les années, la ...LIRE LA SUITE