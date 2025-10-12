Domtar se prépare pour un arrêt majeur d’entretien
Windsor — L’usine Domtar de Windsor confirme qu’elle réalisera un arrêt majeur d’entretien du 17 octobre au 4 novembre et certains travaux préparatoires débuteront quelques jours avant.
Bien que toutes les précautions soient prises pour limiter les inconvénients pour la population, certains désagréments, comme des épisodes d’odeur de soufre ou de bruits d’évacuation de vapeur peuvent survenir lors du processus d’arrêt et de démarrage sécuritaire des équipements. Les équipes sont mobilisées afin d’intervenir, le cas échéant, dans les plus brefs délais.
Pendant cette période d’arrêt, plusieurs centaines d’employés, d’entrepreneurs et de fournisseurs viendront sur le site pour réaliser les nombreux travaux planifiés d’entretien et d’inspection. Cette main-d’œuvre supplémentaire pourrait engendrer un flux important sur les voies de circulation publiques situées près de l’usine, surtout aux heures de pointe.
Il s’agit d’un exercice essentiel pour la fiabilité des équipements et la sécurité des opérations. Domtar tient à s’excuser pour les possibles inconvénients et à remercier les citoyens de leur compréhension.
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