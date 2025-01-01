X
Les travaux sur l’autoroute 55 prennent fin vendredi

durée 19 août 2025 | 12h11
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les travaux de planage, d’asphaltage et de marquage de l’autoroute 55, en direction nord, entre le chemin de la Rivière, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, et la route 249, à Windsor, devraient être exécutés ce vendredi 22 août, à moins de contraintes météorologiques ou opérationnelles. 

Les interventions consistaient à réparer la fissuration et l’orniérage sur les voies de circulation et à procéder à la réfection des bandes rugueuses. 

« À terme, ces travaux, estimés à près de 7,4 M$, amélioreront le confort de roulement et la sécurité des quelque 19 000 usagers de la route qui empruntent quotidiennement le tronçon », affirme Isabelle Dorais, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable en Estrie.

Pendant ses travaux, la sortie 71 à Windsor est demeurée fermée à la circulation. Les automobilistes devaient donc emprunter la route 143 en passant par Brompton, pour se rendre à Windsor.

